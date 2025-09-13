Başkan Ömeroğlu, Kayapınar Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

MAHALLE SAKİNLERİ TALEP VE ÖNERİLERİNİ SUNDU

Kayapınar Mahallesi'ndeki toplantıda, mahalle sakinleri gündelik yaşamlarını kolaylaştıracak ihtiyaçlarını dile getirdi. Özellikle altyapı, çevre düzenlemesi ve sosyal alanlar gibi konularda yoğunlaşan talepler, belediye hizmetlerinin vatandaş odaklı yürütülmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Başkan Ömeroğlu, her bir öneriyi dikkatle dinleyerek belediyenin bu konularda gerekli adımları atacağını belirtti.

"ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI"

Belediye ekiplerinin gelen talepler doğrultusunda detaylı planlamalar yapacağını vurgulayan Başkan Ömeroğlu, "Mahallemizi, sakinleri için daha yaşanabilir ve modern bir görünüme kavuşturma misyonuyla çalışıyoruz." dedi. Bu buluşmaların her mahallede düzenli olarak devam edeceğini belirten Ömeroğlu, belediyenin kapılarının halka her zaman açık olduğunu söyledi.

HİZMETLER HALKIN TALEPLERİYLE ŞEKİLLENİYOR