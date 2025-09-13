İLÇE HABERLERİ:
Başkan Ömeroğlu, Kayapınar Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, vatandaş buluşmaları kapsamında Kayapınar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını dinledi. Cemal Sazak Semt Konağında gerçekleşen buluşmada Başkan Ömeroğlu, vatandaşların beklentilerini not alarak çözüm odaklı hizmet sözü verdi.

Başkan Ömeroğlu, Kayapınar Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

13 Eylül 2025 Cumartesi 09:22

 MAHALLE SAKİNLERİ TALEP VE ÖNERİLERİNİ SUNDU
Kayapınar Mahallesi'ndeki toplantıda, mahalle sakinleri gündelik yaşamlarını kolaylaştıracak ihtiyaçlarını dile getirdi. Özellikle altyapı, çevre düzenlemesi ve sosyal alanlar gibi konularda yoğunlaşan talepler, belediye hizmetlerinin vatandaş odaklı yürütülmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Başkan Ömeroğlu, her bir öneriyi dikkatle dinleyerek belediyenin bu konularda gerekli adımları atacağını belirtti.
"ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI"
Belediye ekiplerinin gelen talepler doğrultusunda detaylı planlamalar yapacağını vurgulayan Başkan Ömeroğlu, "Mahallemizi, sakinleri için daha yaşanabilir ve modern bir görünüme kavuşturma misyonuyla çalışıyoruz." dedi. Bu buluşmaların her mahallede düzenli olarak devam edeceğini belirten Ömeroğlu, belediyenin kapılarının halka her zaman açık olduğunu söyledi.
HİZMETLER HALKIN TALEPLERİYLE ŞEKİLLENİYOR
Başkan Ömeroğlu, konuşmasında vatandaşların önerilerinin kendileri için bir yol haritası olduğunu ifade etti. "Vatandaşlarımızın talep ve önerileri bizim için yol göstericidir. Anlayışıyla hizmetlerimizi şekillendirmeye devam edeceğiz," diyerek belediyenin hizmet anlayışının temelinde halkın beklentilerinin yattığını bir kez daha vurguladı.

(Ömer İLGEÇ)
