Başiskele sahilinde üstyapı sil baştan

BAŞİSKELE SAHİLİNDE HUMMALI ÇALIŞMA

Kocaeli’de rahat ve konforlu ulaşımın, şehrin her bir noktasına yayılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başiskele sahilinde hummalı bir üstyapı çalışması gerçekleştiriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte sahil yolu olan Liman Caddesi, İzmit istikametinden Gölcük istikametine doğru tek yön olacak şekilde düzenlenecek. Aynı şekilde Eski Bağdat Caddesi ve Cevher Dudayev Caddesi de Gölcük istikametinden İzmit istikametine doğru tek yön olacak şekilde planlandı. Liman Caddesi, Cevher Dudayev Caddesi ve Eski Bağdat Caddesi arasında kuzey güney aksında bağlantı sağlayan Tertip Sokak, Mesane Sokak ve Piri Reis Caddesi çift yönlü kalacak, diğer sokaklar ise tek yönlü olarak düzenlenecek.

YAYALAR İÇİN DAHA GÜVENLİ ALANLAR

Sahil şeridinde artan yaya yoğunluğu nedeniyle mevcut yürüyüş yollarında yetersizlik yaşanıyordu. Bisiklet yolu araç trafiği yönünde konumlandırılırken, boşalan alan yaya yürüyüş yolu olarak genişletilecek. Bu kapsamda yaya yolu ile bisiklet yolu birbirinden ayrılacak ve bisiklet yolu Liman Caddesi üzerinde 2,5 metre genişliğinde ve 1,7 kilometre uzunluğunda yeniden inşa edilecek.

KALDIRIMLAR VE OTOPARKLAR YENİLENİYOR

Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi ekiplerince yapılan çalışmalar doğrultusunda sahil hattındaki tüm kaldırımlar baskı beton olarak yenilenecek. Aynı zamanda birçok sokakta da kaldırım düzenlemeleri yapılacak. Otopark kapasitesini artırmak amacıyla Kamber Sokak ile Cevher Dudayev Caddesi kesişiminde yapılması planlanan engelli yaşam merkezinin önüne 20 araçlık yeni otopark ve kavşak düzenlemesi yapılacak. Ayrıca Özden Sokak, Çarşıbaşı Sokak ve Eski Bağdat Caddesi kesişiminde 15 araçlık yeni bir otopark daha hayata geçirilecek. Mevcut parklanma alanlarında da düzenlemeye gidilerek, çapraz parklanma modeli uygulanacak ve araç park kapasitesi artırılacak.

YOL ÇİZGİLERİ VE TAMİRAT ÇALIŞMALARI

Tüm sahil bölgesinde şerit çizgileri, yönlendirme işaretleri, kavşak bölgeleri ve park yerleri yeniden işaretlenecek. Bozuk yol ve kaldırım bölgeleri de eş zamanlı olarak onarılacak. Yapılacak düzenlemelerle birlikte Başiskele sahilinde araç trafiğinin daha düzenli hale gelmesi, yayalar için ise daha güvenli ve konforlu bir ortam oluşturulması hedefleniyor.



(Ömer İLGEÇ)