İSU, dev hizmetleri gün gün devreye alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kuraklıkla mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalarını ileri seviyeye taşıyor. Mevsimsel sebeplerle yağış almayan ilimizde kuraklıkla mücadele eden İSU, bu kapsamda planladığı çalışmaları aşama aşama tamamlıyor. 12 ilçede devam eden projeler, Kocaeli’de kuraklığın önüne geçecek.

BALLIKAYA BARAJI 2026’DA SU TUTACAK

Devlet Su İşleri’nin sorumluluğunda olan Ballıkaya (Bolu-Mudurnu) arıtma ve isale hattı çalışmaları sürüyor. Sakarya Ballıkaya Barajından su temini ile toplamda 117.8 km iletim hattı yapılması planlanıyor. Bu kapsamın 70.3 km içme suyu hattı Kocaeli’ne su temini için yapılacak. 18.000.000.000 TL maliyeti olan bu proje ile Kocaeli’ye yıllık toplam 79.470.000 metreküp su temin edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda Ballıkaya Barajı imalatları 2026 yılında bitecek ve su tutmaya başlayacak.

HAM SU TEMİNLERİ İLE İLÇELER RAHATLAYACAK

“Avcıdere Barajı Projesi” ile barajdan ham suyun içme suyu sistemine dahil edilmesi için 3.800 m iletim hattı ile 10 hm³ kapasiteli baraj inşaatının yapılması planlanıyor. İhsaniye Baraj sistemine bağlantı yolu ile 10 hm³ su, Kocaeli içme suyu sistemine ilave edilecek. Derince Tahtalı İçme Suyu Arıtma Tesisi ile mevcut Tahtalı Göleti’nden ham su temini sağlanacak. İlk etapta günlük 8.000 ve 16.000 metreküp içme suyu arıtma tesisi yapılarak Derince ve Körfez ilçelerinin kırsal yerleşim alanlarına su temin edilecek.

İZMİT VE KANDIRA’YA 100.000 METREKÜP SU VERİLECEK

Namazgâh İçme suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı ile günlük 100.000 metreküp su, İzmit’in 37 mahallesine ve Kandıra’nın 8 mahallesi ve 2 bölgesine verilmiş olacak. Proje kapsamında 47 km uzunluğunda 900 mm çapında borular ile ana isale hattı imalatı yapılacak. Namazgah Barajı, içme suyu sisteme dahil edilerek Yuvacık Barajı üzerindeki stres azaltılacak.

45 MAHALLE 2 BÖLGE YARARLANACAK

Proje kapsamında İzmit ilçesinde Cedit, Topçular, Erenler, Kadıköy, 28 Haziran, M. Ali Paşa, Bekirdere, Yenişehir, Tavşantepe, Yahyakaptan, Alikahya, Akarca, Fevzi Çakmak Karadenizliler, Yeşilova, Tepeköy, Ayazma, Sepetçi, Çayırköy, Durhasan, Emirhan, Yassıbağ, Gökçeören, Nebihoca, Kısalar, Sarışeyh, Orhaniye, Arpalık İhsaniye, Çubukluosmaniye, Yassıbağ, Kozluca, Dağköy, Emirhan, Durhasan, Bayraktar, Zeytinburnu ve Gedikli) Kandıra ilçesinde; Akçakese, Topluca, Sarıahmetler, Sinanlıbilalli, Terziler, Goncaaydın, Elmacık, Üğümce, Kandıra Cezaevi Bölgesi ve Kandıra Gıda OSB’ye su verilecek.

OSB’LER İÇİN İÇME SUYU ARITMA TESİSİ YAPILACAK

Gebze Balçık İçme Suyu Arıtma Tesisi ile 13.000.000 metreküp yıllık akım olan Denizli ve Cumaköy Göletlerinden içme suyu temin kapasitesinin artırılması amacıyla günlük 25.000 metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi yapılacak. Bu kapsamda TOSB, GOSB, Plastikçiler OSB, Güzeller OSB ve Tembelova OSB’ye ve ayrıca Gebze kuzey köylerine içme suyu temin edilerek Yuvacık içme suyu sistemi yükünün azaltılması sağlanacak.

ARITMA TESİSLERİ İLE YUVACIK’IN YÜKÜ AZALACAK

Gebze Tavşanlı Ballıkayalar İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Ballıkayalar’da bulunan ham su, günlük 12.000 metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra Gebze ve Dilovası ilçelerine içme suyu temini sağlayacak. Böylece Yuvacık içme suyu sistemi üzerindeki yük azalacak. Nuh Çimento Fabrikasına hizmet eden Ulupınar kaynağındaki fazla su, hızlı kum filtre ve klorlama ile arıtılarak bölgeden geçen ÇB İSAŞ ana isale hattına günlük 17.280 metreküp su, Yuvacık sistemine kazandırılacak.

KARTEPE’NİN ARTAN NÜFUSUNA KESİNTİSİZ SU HİZMETİ

Maşukiye içme suyu arıtma tesisi, Kartepe’ye hizmet ederken bölgede yeni bulunan kaynaklardan su temin edilip arıtma tesisinde günlük 8.000 metreküp kapasite artışı yapılacak. Böylece artan nüfusun kesintisiz içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Yuvacık içme suyu sisteminden beslenen Cedit ve Tavşantepe bölgelerine İzmit Çayırköy mevkiinde bulunan Paşasuyu kaynağından ham su temini ile ilk etapta günlük 8.000 metreküp içme suyu arıtma tesisi yapılacak. Tesisle birlikte bölgenin Yuvacık içme suyu sistemi üzerindeki yük azaltılacak.

YUVACIK’A YEREL KAYNAKLARDAN SU TEMİN EDİLECEK

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan Yuvacık Barajı kaynaklarına ait mevcut hatların iyileştirilmesi, su alma yapısı ve sanat yapılarının revizyonu gerçekleştirildi. Bu kapsamda Yuvacık İçme Suyu Sistemini besleyen bölgeden yılda 9.000.000 metreküp ilave su temin edilerek toplamda yıllık 19.000.000 metreküp kapasiteye ulaşılması hedefleniyor. Projede şu ana kadar 8.400 metre hat imalatı tamamlanırken söz konusu işin yılsonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

İHSANİYE BARAJI GÜNLÜK 100.000 METREKÜP SU TUTACAK

Önümüzdeki kasım ayında devreye alınacak olan İhsaniye Barajı, Kocaeli'nin su ihtiyacını uzun vadede (günlük 100.000 metreküp) karşılayacak. Günlük 100.000 metreküp kapasiteye sahip olan Karamürsel İçme Suyu Arıtma Tesisinden Karamürsel ve Gölcük’e içme suyu temini sağlanacak.



(Ömer İLGEÇ)