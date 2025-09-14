ASAYİŞ:
Torbacılara suç üstü: 9 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Kartepe ve Çayırova ilçelerinde gerçekleştirdiği üç ayrı operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

14 Eylül 2025 Pazar 09:49

 Yapılan aramalarda; 1 kilogram 312 gram sentetik kannabinoid, 40 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 4 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1 gram kokain ve 118 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca, operasyonlarda 17 bin 785 Türk Lirası ile 50 dolar paraya da el konuldu. 
  Yakalanan şüphelilerden 2'si hakkında TCK'nın 191. maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 10 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden S.N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Y., M.Ş., S.D., E.G., C.Y., Y.A., B.A., A.E. ve İ.V. isimli 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
  Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. 


İHA
