Bu proje Gebze trafiğine nefes aldıracak

Kocaeli’nin yol kapasitesini her geçen gün artıran ve trafik akışını daha istikrarlı hale getiren Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda trafiğin tıkanan damarlarını yeni kavşaklarla açıyor. Bu kapsamda Eskihisar Feribot Yolu ile Cengiz Topel Caddesi’nin kesiştiği noktada yapımına başlanan köprülü kavşak, Gebze bölgesindeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak.

TRAFİK YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Yeni yol, yol genişletme ve raylı sistem çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köprü ve kavşak yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Trafik problemlerini kökten çözecek adımlar atan Büyükşehir, “Darıca İlçesi Eskihisar Feribot Yolu-Cengiz Topel Caddesi Kesişimi Köprülü Kavşağı Yapım İşinde” ilk kazmayı vurdu. Kavşak tamamlandığında hem feribot yolunun hem de çevre caddelerin trafik yükü hafifleyecek. Daha akıcı ve güvenli hale gelecek projeyle birlikte Gebze ve çevresinde hem zaman hem yakıt tasarrufu sağlanması hem de trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

35 METRE AÇIKLIKLI KÖPRÜ YAPILACAK

Proje kapsamında mevcut altgeçidin yerine 35 metre açıklıklı bir köprü inşa edilecek. Ayrıca 2x1 yol platformu, Cengiz Topel Caddesi boyunca kesintisiz şekilde 2x2 bölünmüş yol platformuna dönüştürülecek. Bu sayede yolun sürekliliği sağlanarak tıkanıklıkların önüne geçilecek.

YENİ BAĞLANTILAR GELİYOR

Çalışmalar kapsamında Cengiz Topel Caddesi’nden Eskihisar Feribot İskelesi Yolu’na ( D-100 istikameti) doğru bir bağlantı kolu projelendirildi. Bu bağlantı nedeniyle Eskihisar Feribot İskelesi Yolu’nda katılma şeridi ve yol genişletme çalışmaları da yapılacak.

KAPSAMLI ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI

Projede 21 bin 260 metreküp kazı, 23 bin 615 metreküp dolgu, 900 metreküp beton dökümü gerçekleştirilecek. Ayrıca 35 metre uzunluğunda, 150 santimetre yüksekliğinde 19 adet öngerilmeli kiriş ve 585 ton nervürlü demir kullanılacak. 21 metre uzunluğunda, 120 santimetre çapında 78 adet dökme kazık işlemi de proje sahasında yapılacak.

YOLDA DAYANIKLI MALZEMELER KULLANILACAK

35 bin metre toprakarme çelik şerit kullanılacak yolda 360 metreküp prekast cephe paneli imalatı yapılacak. Bunun yanı sıra 6165 ton plent miks temel, 2.400 ton bitümlü sıcak temel, 3000 ton binder ve 1.815 ton aşınma asfalt serimi gerçekleştirilecek.

KALDIRIM VE YAĞMUR SUYU DÜZENLEMELERİ

Yaya kaldırımları için 1.550 metrekare parke ve 1.260 metre bordür imalatı yapılacak. Yağmur sularının tahliyesi için 630 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı inşa edilecek.

MODERN AYDINLATMA İLE GÜVENLİ ULAŞIM

Kavşakta yapılacak dekoratif çalışmalar kapsamında 10 adet aydınlatma direği monte edilecek. Böylece hem araç sürücüleri hem de yayalar için güvenli ve modern bir ulaşım imkânı sağlanacak.



(Ömer İLGEÇ)