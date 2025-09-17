ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zabıtadan okul kantinlerine sıkı takip

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için okul kantinlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor.

Zabıtadan okul kantinlerine sıkı takip

17 Eylül 2025 Çarşamba 09:55

 KANTİNLER DETAYLI OLARAK KONTROL EDİLİYOR

Kocaeli’nin huzuru ve güvenliği için gecesini gündüzüne katan Büyükşehir Zabıtası, öğrencilerin sağlığını tehdit eden unsurları engellemek amacıyla okul kantinlerini denetliyor. Denetimler kapsamında öğrencilerin sağlığına zararlı veya yasaklı herhangi bir ürünün satılıp satılmadığı, gıdaların son kullanma tarihleri ve kantinlerdeki hijyen koşulları detaylı olarak kontrol ediliyor.

 

DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri ve fiyat etiketleri titizlikle kontrol ediliyor. Eğitime ve halk sağlığına büyük önem veren Büyükşehir, bu denetimlerle hem öğrencilerin hem de velilerin gönül rahatlığıyla okul kantinlerinden alışveriş yapmasını hedefliyor. Kocaeli halkının sağlığını korumak için 7/24 görev başında olan Büyükşehir Zabıtası, okul kantin denetimlerine periyodik olarak aynı titizlikle devam edecek.

 

BAKANLIĞIN YASAKLADIĞI ÜRÜNLER TEZGÂHTAN KALDIRILDI

Öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri kapsamında okullarda Milli Eğitim Bakanlığınca satışı yasaklı ürün kontrolleri de yapıldı. Cips, kola, çikolata, şeker gibi ürünler tezgâhtan kaldırılırken, işletmecilere bu ürünlerin tekrar tezgaha konulması halinde ceza yazılacağı tebliğ edildi.

Çalışanların hijyen belgelerinin olup olmadığını da kontrol eden ekipler, kantin personellerinin önlük, bone ve eldiven kullanıp kullanmadıklarını da denetledi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken tüm işletmelerin ruhsatlarının olduğu belirtildi.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Babaya tokat atan şahıs: Babaya tokat atan şahıs: "Benim de yanımda çocuğum...
Otomobil ile çarpışan servis minibüsü devrildi: 1 yaralı Otomobil ile çarpışan servis minibüsü devrildi:...
Kamyoneti yanmaktan kurtardılar Kamyoneti yanmaktan kurtardılar
560 tepsi sigara filtresi ele geçirildi 560 tepsi sigara filtresi ele geçirildi
Kocaeli'de hurdalıkta korkutan yangın Kocaeli'de hurdalıkta korkutan yangın
Çocuklarını okula götüren babaya tokat attı Çocuklarını okula götüren babaya tokat attı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Babaya tokat atan şahıs: "Benim de yanımda...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir babaya, çocuklarının gözü önünde tokat atan şahıs adliyeye sevk edildiği...

Haberi Oku