Büyükşehir’den çocuklara güvenli oyun alanları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan ve zaman içerisinde eskiyerek tahrip olan çocuk oyun gruplarını bakım ve onarım çalışmalarıyla yeniliyor. Yapılan bu çalışmalarla çocukların sağlığı için risk oluşturabilecek durumlar da ortadan kaldırılıyor.

BÜYÜKŞEHİR, ÇOCUKLAR İÇİN İŞBAŞINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sorumluluk alanında bulunan tüm çocuk oyun gruplarındaki kaydırakların rutin kontrol, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Çocukların daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirebilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, sorunlu kaydıraklar tespit edilerek hızlıca müdahale edildi. Modern şehircilik kimliğine uygun çalışmalarla yenilenen parklar, yeniden çocukların ve vatandaşların kullanımına sunuldu.

ZARAR GÖREN BÖLÜMLER ONARILDI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin başlattığı çalışmalarla parkların zarar gören ve eskiyen bölümlerinin onarımları titizlikle gerçekleştirildi. Çocukların daha güvenli ortamlarda oyunlarını oynamalarına imkân sunan Büyükşehir ekipleri, anne ve babaların memnuniyetini kazandı.

PERİYODİK BAKIMLAR SÜRECEK

Büyükşehir ekipleri tarafından yürütülen bu çalışmaların periyodik aralıklarla devam edeceği, oyun gruplarının güvenlik standartlarına uygun şekilde hizmet vermesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.



(Erkan ERENLER)