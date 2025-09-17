GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den çocuklara güvenli oyun alanları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan ve zaman içerisinde eskiyerek tahrip olan çocuk oyun gruplarını bakım ve onarım çalışmalarıyla yeniliyor. Yapılan bu çalışmalarla çocukların sağlığı için risk oluşturabilecek durumlar da ortadan kaldırılıyor.

Büyükşehir'den çocuklara güvenli oyun alanları

17 Eylül 2025 Çarşamba 15:28

 BÜYÜKŞEHİR, ÇOCUKLAR İÇİN İŞBAŞINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sorumluluk alanında bulunan tüm çocuk oyun gruplarındaki kaydırakların rutin kontrol, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Çocukların daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirebilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, sorunlu kaydıraklar tespit edilerek hızlıca müdahale edildi. Modern şehircilik kimliğine uygun çalışmalarla yenilenen parklar, yeniden çocukların ve vatandaşların kullanımına sunuldu.

 

ZARAR GÖREN BÖLÜMLER ONARILDI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin başlattığı çalışmalarla parkların zarar gören ve eskiyen bölümlerinin onarımları titizlikle gerçekleştirildi. Çocukların daha güvenli ortamlarda oyunlarını oynamalarına imkân sunan Büyükşehir ekipleri, anne ve babaların memnuniyetini kazandı.

 

PERİYODİK BAKIMLAR SÜRECEK

Büyükşehir ekipleri tarafından yürütülen bu çalışmaların periyodik aralıklarla devam edeceği, oyun gruplarının güvenlik standartlarına uygun şekilde hizmet vermesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit’te üç mahallede dönüşüm işte böyle olacak İzmit’te üç mahallede dönüşüm işte böyle...
Kocaeli'de büyük dönüşüm başlıyor Kocaeli'de büyük dönüşüm başlıyor
Milletvekili Hülagü ve Başkan Büyükgöz’den Sağlık Kuruluşlarına Ziyaret Milletvekili Hülagü ve Başkan Büyükgöz’den...
Başkan Büyükakın, Gölcük için yeni müjdeler verdi Başkan Büyükakın, Gölcük için yeni müjdeler...
Başkan Büyükakın’a Mola Park teşekkürü Başkan Büyükakın’a Mola Park teşekkürü
Başiskele sahilinde üstyapı sil baştan Başiskele sahilinde üstyapı sil baştan
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

İzmit’te üç mahallede dönüşüm işte...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’teki kentsel dönüşümü başlatacağı mahalleler belli oldu....

Haberi Oku