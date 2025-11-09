banner1208
ASAYİŞ:
Yangında hayatını kaybedenlere son veda

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişi, dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Yangında hayatını kaybedenlere son veda

09 Kasım 2025 Pazar 15:12

 Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste dün sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tesiste bulunan kimyasal maddelerin de etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı ve yandaki bir binanın çatısına da sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan ve Hanım Gülek (65) hayatını kaybetti. 
 Tuba Taşdemir, Nisa Taşdemir ve Cansu Esetoğlu'nun cenazesi, Dilovası ilçesindeki Kayapınar Mahallesi Selahattin Eyyübi Camisi'nde alınan helalliğin ardından Kayapınar Mezarlığına getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da acılı ailelere taziye dileklerinde bulundu. Cenazeler, burada kılınan namazın ardından defnedildi. 
  Şengül Yılmaz'ın cenaze namazı Merkez Mahallesi'nde bulunan Gül Camii'nde kılındı. Cenazeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Vali İlhami Aktaş da katılarak, acılı aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.  
  Esma Dikan'ın cenaze namazı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Vahdet Camisi'nde, Hasgül Gülek'in cenaze namazı ise aynı mahalledeki Eyüp Sultan Camisi'nde kılındı. Cenazeler, kılınan namazın ardından defnedildi. 

 


İHA
