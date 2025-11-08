6 kişiye mezar olan yangının tanığı:

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde çıkan yangını gören ve yaralı bir kişiye müdahale eden mahalle sakini, "Bağrışma sesleri vardı. İçerde çocuklar ve kadınlar bağırıyordu. Ne onlar çıkabildi, ne ben yardım için içeri girebildim. İnsanların bağrışmalarını sessizce izlemek çok kötü bir şey" dedi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

"Çocuklar ve kadınlar bağırıyordu"

Mahalle sakini Mehmet Düzgüner, "Saat 09.00 gibiydi, patlama sesi oldu. Kalktım balkondan aşağıya baktığımda adam yanıyordu. Aşağıya indim bahçedeki hortumu aldım, adamı söndürdüm. Bağrışma sesleri vardı. Çocuklar, kadınlar bağırıyordu. İçeri girmek istedim ancak alevlerden dolay giremedim. Bu iş yeri 4 yıldır faaliyet gösteriyordu, defalarca şikayet edildi. Kaç kişi çalıştığını bilmiyorum ancak yaşı küçük çocuklar, kadınlar da vardı. Bağırıp çağırıyorlardı. Rabbim geride kalanlarına sabır versin. Fabrikan içine girebilecek bir durum yok. Zaten ateş çoktu. Patlamadan dolayı insanlar çıkamadı. Kapının önü komple alevdi. Çıkmaları imkansızdı yani. Biz de giremedik, onlar da çıkamadılar. Tek giriş çıkış burası zaten. Yangın küçük bir şey olsa girip bir şeyler yapmaya çalışacaktım ama yapamıyordum. Çünkü çok büyük yangın oldu. İçeri gitsem ben yanacağım ben de çıkamayacaktım. Ama insanların bağrışmalarını sessizce izlemek çok kötü bir şey" dedi.

"Kız çocukları ve anneler öldü"

Bir diğer mahalle sakini Cihan Taş, "Yanan binada gencecik çocuklar vefat etti. Kendi kapı komşumu var, 30 yaşındaki kadın, 3 tane çocuğu annesiz kaldı. Burada birçok işletmenin birçok problemleri var. İsim vermiyorum ama bir başka firma var. Geri dönüşüm işi yapıyor. Onda da sıkıntılar var. Bir benzeri olayın da olmama ihtimali yok. Burada insanlar eceliyle ölmedi. Burada bilinçli, kasıtlı bir şekilde insanların ölümüne göz yumuldu. Buraya kara değil, hava filosu lazım, acil durumlarla ilgili. Burada kız çocukları öldü. Anneler öldü, çocukları ortada kaldı. Burada insanlar kandırılıyor, burada insanlar sistematik bir şekilde sürünmeye çalışılıyor. İnsanlar şansa yaşıyor. Vefat eden ablamız sabah eşinden habersiz bir şekilde işletmeye girip çalışmak için gelmiş. Çocuklar annesiz kaldı" diye konuştu.

