2026 RAMAZAN UMRE TURLARINDA KAYITLAR BAŞLADI

ANKARA – GEBZE GAZETESİ Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Ramazan Ayı umre programı kapsamında kayıt süreçlerinin resmen başladığını duyurdu. Ramazan ayını kutsal topraklarda idrak etmek isteyen vatandaşlar için bu yıl farklı sürelerde ve farklı konaklama seçeneklerinde detaylı programlar hazırlandı.

09 Kasım 2025 Pazar 16:51

Ramazan ayının manevi iklimini Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’de yaşamak isteyen vatandaşlar için; 35 günlük, 30 günlük, 24 günlük, 20 günlük, 15 günlük, 11 günlük ve 10 günlük olmak üzere çeşitli alternatif paketler sunuldu. Bu programların büyük bölümünde Kâbe’ye yakın mesafede konaklama imkânı ve servisli ulaşım seçenekleri de yer alıyor.

Diyanet’ten yapılan açıklamaya göre; tercih edilecek programa karar veren vatandaşların, resmi internet sitesinde belirtilen bankalara ücret ödemelerini yapmaları gerekiyor. Ücret ödemesini tamamlayan vatandaşlar, umre kayıtlarını il veya ilçe müftülükleri aracılığıyla ya da e-Devlet sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.

Ramazan ayı umre turlarına ilişkin ayrıntılar, kontenjan durumları, paket içerikleri ve banka ödeme bilgileri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sayfasında paylaşıldı.

Vatandaşlar ayrıntılı bilgi için ilgili bağlantıyı ziyaret edebilir.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

