Oda Orkestrası, Büyük Önder için çalacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87. yıldönümünde sevdiği şarkılarla anacak. Büyük önderin yaşamında önemli yeri olan eserler, hikâyeleri eşliğinde ve senfonik ortamda seslendirilecek.

09 Kasım 2025 Pazar 13:16

 10 KASIM PAZARTESİ AKŞAMI KKM’DE

Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki konser 10 Kasım Pazartesi akşamı (yarın) saat 20.00’de başlayacak. Şef Engin Şen yönetimindeki Oda Orkestrasının solistliğini TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Çiğdem Yarkın ve Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölümü eğitmeni Neşe Sarısözen Adalı yapacak. Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Bölüm eğitmenleri de Oda Orkestrası’na eşlik edecek.

 

ŞEHİR TİYATROLARI SANATÇILARI ANLATACAK
Seyirciler verilen küçük aralarda eserlerin hikâyelerini dinleme imkânı bulacak. Ata’nın sevdiği şarkıların hikâyeleri, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve Şehir Tiyatroları Oyuncusu Funda İlhan’ın anlatımıyla aktarılacak.

(Ömer İLGEÇ)

