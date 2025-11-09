Başkan Muzaffer Bıyık, mesajının sonunda tüm vatandaşları 10 Kasım’da Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve minnet duygularını hep birlikte yaşatmaya davet etti.
(Ömer İLGEÇ)
Başkan Bıyık’tan 10 Kasım Mesajı
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Bıyık mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ü minnet, saygı ve rahmetle andığını belirterek, onun bıraktığı mirasın her geçen gün daha iyi anlaşıldığını ifade etti.
Başkan Muzaffer Bıyık, mesajının sonunda tüm vatandaşları 10 Kasım’da Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve minnet duygularını hep birlikte yaşatmaya davet etti.