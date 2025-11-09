Başkan Bıyık’tan 10 Kasım Mesajı

banner1208
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Bıyık mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ü minnet, saygı ve rahmetle andığını belirterek, onun bıraktığı mirasın her geçen gün daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

09 Kasım 2025 Pazar 12:13

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Atatürk’ün mirasının her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirten Başkan Muzaffer Bıyık mesajında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Atatürk, yalnızca bir askeri deha değil, aynı zamanda çağdaş, demokratik ve güçlü bir Türkiye vizyonunu ortaya koyan büyük bir liderdir. Bizler de onun ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimizi korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarmak için canla başla çalışıyoruz. Bugün bizlere düşen görev, Atatürk’ün bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, milletimizin birliğini ve bağımsızlığını her şeyin üzerinde tutmaktır. Darıca Belediyesi olarak bu anlayışla çalışıyor, gençlerimizin daha iyi bir geleceğe yürümesi için gayret ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.”

Başkan Muzaffer Bıyık, mesajının sonunda tüm vatandaşları 10 Kasım’da Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve minnet duygularını hep birlikte yaşatmaya davet etti.

(Ömer İLGEÇ)

