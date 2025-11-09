banner1208
Büyükşehir’den Gebze’ye yeşil dokunuş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil ve yaşanabilir bir kent hedefiyle çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Gebze Topçular Köprülü Kavşağı’nda gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarıyla bölgeye modern ve estetik bir görünüm kazandırıldı.

09 Kasım 2025 Pazar 10:02

 8.700 M2 ALAN YENİDEN DÜZENLENDİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında toplam 8.700 metrekarelik alan düzenlendi. Bölgeye otomatik sulama sistemi kurulurken, aydınlatma altyapısı da yenilendi. Ayrıca 4.500 metrekare rulo çim serilerek kavşağın çevresine canlı ve yeşil bir görünüm kazandırıldı.

 

MODERN PEYZAJ UNSURLARIYLA ESTETİK GÖRÜNÜM

Yeşil alanların yanı sıra, alanda yapılan 1.600 metrekare dolamit ve 2.000 metrekare curuf taşı uygulamasıyla modern bir peyzaj düzeni oluşturuldu. Çalışmalarda 102 top şimşir, 84 smargat mazı, 250 loropetalum, 280 carex ve 2 ponpon olmak üzere toplam 718 bitki toprakla buluşturuldu.  Zemin düzenlemelerinde kullanılan farklı malzemeleri birbirinden ayırmak ve desen oluşturmak için ise 1.800 metre separatör uygulandı.

 

KENTİN DOKUSUNA DOĞAYLA UYUMLU KATKI

Gebze Topçular Köprülü Kavşağı’nda yapılan bu çevre düzenleme çalışması, şehrin modern dokusuna doğayla uyumlu bir estetik kazandırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği benzer projelerle hem görselliği artırıyor hem de vatandaşlara daha yeşil ve yaşanabilir alanlar sunmaya devam ediyor.

(Ömer İLGEÇ)

