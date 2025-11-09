banner1208
KOÜ Camii ve Otopark projesinde ilerleme yüzde 40

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Umuttepe Kampüsü’nde projelendirdiği cami ve otopark yapımında hızlı yol alıyor. 5 bin kişilik ibadet kapasitesine sahip olacak, altına ise 477 araçlık otopark inşa edilecek projenin ilerleme oranı yüzde 40 seviyesine ulaştı.

09 Kasım 2025 Pazar 10:00

 A VE B BLOKTA TEMEL İMALATLARI TAMAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Umuttepe Kampüsü’nde yer alan cami ve otopark projesinde inşaat çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Toplam 20 bin metrekare alan üzerine inşa edilen proje; 3 bin kapalı, 2 bin açık olmak üzere toplam 5 bin kişilik ibadet kapasitesine sahip olacak. Çalışmalar dahilinde iksa, fore kazık zemin iyileştirme, A ve B blokların temel imalatları ile A blok 3. bodrumun kat kaba inşaat işleri tamamlandı. 2. bodrum katın kolon perde, B blok temel içi dolgu ve döşeme kiriş kalıp işleri ve drenaj imalatları ise devam ediyor. 

 

477 ARAÇLIK OTOPARK
Proje kapsamında 374 araç kapasiteli kapalı otopark ve 103 araç kapasiteli açık otopark olmak üzere toplam 477 araçlık otopark inşa edilecek. Ayrıca engelli vatandaşlar için 15 kapalı ve 4 açık otopark yeri ayrıldı. Bodrum katta 4 bin 600 metrekarelik alanda yemekhane, tuvalet, çalışma ofisi ve kitap kafe gibi sosyal mekânlar yer alırken, zemin katta ise şadırvan bulunacak.

 

6 KATTAN OLUŞUYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bilindiği üzere projeyi yarıda bırakarak sözleşmeye aykırı hareket eden MST Üstyapı A.Ş.’ye 1 milyon 247 bin 220 TL ceza kesmiş, ikmal ihalesinde en düşük teklifi vererek ihaleyi kazanan Milenyum İnşaat ile 479 milyon TL bedelle yeni sözleşme imzalamıştı. Betonarme yapı olarak tasarlanan cami; 3 bodrum kat, zemin kat ve 2 normal kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşuyor.

(Öemr İLGEÇ)

