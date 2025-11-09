Başkan Büyükakın’dan 10 Kasım mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Atatürk’e ve Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı, ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır” dedi.

BÜYÜKAKIN’IN MESAJI

“Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizin tüm fertleriyle canını ortaya koyarak mücadele ettiği Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87.yılında saygıyla, rahmetle ve büyük bir şükranla yad ediyorum.

Bundan bir asır önce İstikbal Harbini başlatarak, Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan milletimizin önünde yeni bir ufuk açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin en önemli değerlerinden biridir.

Atatürk’e ve Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı, ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır.

Bu uğurda bizler de üzerimize düşeni yapmaya, şehitlerimizin kanları ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla savunulan bu vatan ve bayrağı, sonsuza kadar korumaya kararlıyız.

Gazi’nin ve şanlı ecdadımızın bizlere emaneti Türkiye Cumhuriyeti, geçmişten aldığı bu güçle tüm engelleri aşıp, sağlam adımlarla ilerlemeyi ve büyümeyi sürdürmektedir.

Geleceğe daha ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürürken bizler de bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz.

Bu düşüncelerle, vefatının 87. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin Kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla, rahmetle ve büyük bir minnetle yad ediyorum.”



(Ömer İLGEÇ)