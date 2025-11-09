Gebze’den Gazze’ye Kardeşlik Eli: 10 Tır Yardım Dualarla Yola Çıktı

Uğurlama programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Çayırova Belediyesi Başkan Vekili Seyhan Dönmez, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, Hayrat Vakfı Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

“Bu tırlar kardeşliğimizi ve dualarımızı taşıyor”

Törende konuşan Hayrat Vakfı Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır, yardımların manevi değerine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Kardeşliğimizi çok açık bir şekilde gösteren bu anlamlı programa hepiniz hoş geldiniz. Mustafa Paşa Hazretleri’nin manevi huzurunda, Gebze’den Gazze’ye vicdanımızla ve dualarımızla yola çıkaracağımız 10 iyilik tırını göndermek için buradayız. Bu tırlar sadece gıda ve ihtiyaç malzemesi taşımıyor; kardeşliğimizi, umudumuzu ve dualarımızı da taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Başkan Büyükgöz: “Zalim her yerde aynı, mazlum her yerde aynı”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de konuşmasında dayanışmanın önemine vurgu yaptı:

“Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve Hayrat Vakfımızın destekleriyle bu yardım tırlarını Gazze’ye gönderiyoruz. Biz, Gebze’den kardeş paylarımızı yola çıkarmak için bir araya geldik. Dünyanın dört bir yanında zulüm var. Zalim her yerde aynı zalim, mazlum her yerde aynı mazlum. Biz de bu zulüm karşısında elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Rabbim bu tırların hazırlanmasında emeği geçen herkesten razı olsun.”

Konuşmasında son günlerde yaşanan acı olaylara da değinen Başkan Büyükgöz, “Dün bir çalışanımızı elim bir kazada kaybettik. Geçtiğimiz hafta yaşanan kazada dört vatandaşımızı yitirdik. Bu sabah ise Dilovası’nda yaşanan patlamada altı kardeşimizi kaybettik. Gerçekten imtihanımız zor. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun.” dedi.







Hasan Soba: “Gazze, kelimelerin anlamını yitirdiği bir yer”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba ise konuşmasında Gazze’de yaşanan zulme dikkat çekti:

“Son günlerde ülkemizde meydana gelen kazalarda kaybettiğimiz kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bugün burada Gazze için bir aradayız. Gazze, sözlerin tükendiği, kelimelerin anlamını yitirdiği bir yer. Eğer ümmet olarak bu kadar bölünmüş olmasaydık, Bosna’yı, Suriye’yi, Mısır’ı unutmasaydık; zalim İsrail oradaki kardeşlerimize bu zulmü yapamazdı.”

Konuşmaların ardından yapılan dualarla 10 yardım tırı, Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.



(Ömer İLGEÇ)