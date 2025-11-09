banner1208
GENEL:
Başkan Çiftçi'den 10 Kasım mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıldönümünde bir mesaj yayımladı.

09 Kasım 2025 Pazar 10:04

 Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yılında, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bir anma mesajı yayımladı. Başkan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ömrünü ülkemizin bağımsızlığına ve refahına adamıştır. Onun bizlere emanet ettiği ve bugün 102. yaşında koca bir çınar olan Cumhuriyetimizi en ileriye taşımak adına durmadan, gayretle çalışmalı ve aziz hatırasını sonsuza dek yaşatmalıyız. Atatürk, kurduğu Cumhuriyet’e sahip çıkılmasını ve çok çalışılarak her alanda daha ileri bir seviyeye ulaştırmamızı bizlere öğütlemiştir. Bizler de bu doğrultuda büyük bir özveriyle mücadele etmeli, hem şehrimizi hem de neslimizi bu bilinçle geleceğe hazırlamalıyız.

 

“MİNNETLE ANIYORUM”

Atatürk’ün bizlere mirasının gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye olarak ulaşması adına, çalışmalarımızı sürdürecek ve Cumhuriyetimizi her alanda büyütmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 87. yıldönümünde Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, milli mücadele kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, özlem ve minnetle anıyorum. Atatürk’ün milletimiz için yaptıklarını unutmayacak, aziz hatırasına sahip çıkıp, sonsuza dek yaşatacağız.”

(Ömer İLGEÇ)

Anahtar Kelimeler
