Dilovası Müftüsü İbrahim Köç, İhtiyaç Yok Diye Binayı İade Etti.

İlçe Müftüsü İbrahim Köç, 10 yıl önce ilçe müftülüğüne bedelsiz olarak kendilerine tahsis edilen Mimar Sinan Bilgi evi ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle Dilovası Belediyesine iade etti.

Mimar Sinan Mahallesi 539 Sokakta bulunan (Hükümet Konağı Altı) Mimar Sinan Bilgi evi, 2016 yılında Dilovası Müftülüğüne, eğitim hizmetler, irşat vb amaçla kullanılması için Dilovası Belediyesince bedelsiz tahsis edilmiş 2025 yıl Mayıs ayına kadar bu amaçlarla kullanılmış, Müftü İbrahim Köç’ün ihtiyaç ve lüzum olmadığını gerekçesiyle tekrar Belediyeye iade edildi.

İhtiyaç dışı nedeni ile Dilovası belediyeye devredilen Mimar Sinan Bilgi evini, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu tarafından Afet Koordinasyon Merkezi olarak yeniden tasarlayarak hizmete alacağını söyledi.

Mimar Sinan Bilgi evi 200 m2 kapalı ve bahçesinde bulunan oyun park ile 500 m2 kullanım alanına sahip. İçinde 7-14 yaş, 15-22 yaş gruplarına göre sınıf oluşturularak kuran-ı kerim ve ilmihal dersleri, dini bilgileri öğreten uzman Diyanet personeli tarafından dersler ve eğitimler veriliyordu.

Mahalle sakinleri bu duruma tepki göstererek “Çocuklarımızın, gençlerimizin velhasıl hepimizin Kuran-ı Kerimi, temel dini bilgileri öğrenmemiz için bir merkezdi diyerek tepkilerini dile getirdi.



(Ömer İLGEÇ)