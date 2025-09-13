Dilovası Müftüsü İbrahim Köç, İhtiyaç Yok Diye Binayı İade Etti.

İhtiyaç dışı nedeni ile Dilovası belediyeye devredilen Mimar Sinan Bilgi evini, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu tarafından Afet Koordinasyon Merkezi olarak yeniden tasarlayarak hizmete alacağını söyledi.
Mimar Sinan Bilgi evi 200 m2 kapalı ve bahçesinde bulunan oyun park ile 500 m2 kullanım alanına sahip. İçinde 7-14 yaş, 15-22 yaş gruplarına göre sınıf oluşturularak kuran-ı kerim ve ilmihal dersleri, dini bilgileri öğreten uzman Diyanet personeli tarafından dersler ve eğitimler veriliyordu.
Mahalle sakinleri bu duruma tepki göstererek “Çocuklarımızın, gençlerimizin velhasıl hepimizin Kuran-ı Kerimi, temel dini bilgileri öğrenmemiz için bir merkezdi diyerek tepkilerini dile getirdi.
(Ömer İLGEÇ)