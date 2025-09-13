ASAYİŞ:
İki genç kız arabada öldürülmüştü: O olayda yeni gelişme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araca kar maskeli şahısların 30 el ateş açması sonucu hayatını kaybeden Tuğçe Semiz ve Emine Çöp’ün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada firari şüpheliler yakalanarak tutuklandı.

13 Eylül 2025 Cumartesi 09:32

 13 Şubat 2022 tarihinde Kocaeli Gebze Beylikbağı Ankara Caddesi'ndeki yaşanan olayda, kar maskeli şahıslar ışıklarda bekleyen araçlara 30 el ateş etmiş ve olayda Tuğçe Semiz (21) ile Emine Çöp (26) isimli genç kızlar hayatını kaybederken, araçta bulunan Alihan Kaya (27) ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayın sonrasında ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından Tuğçe Semiz ve Emine Çöp’ün cenazeleri incelenmek üzere İstanbul’daki Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. 
 
  Polis operasyonuyla yakalandılar 
  Olayın ardından yapılan çalışmalarla şüphelilerden R.T., Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde tamamlanan işlemlerinin ardından R.T., 5 Eylül 2025’te çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari durumda olan diğer şüpheli A.Y. ise İstanbul’un Kartal ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla 11 Eylül’de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


