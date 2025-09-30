banner1192
Lokomotifin miniklerinden itfaiye ziyareti

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Lokomotif Çocuk Köyü öğrencileri, “İtfaiye Haftası” kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı müfrezeleri ziyaret etti.

Lokomotifin miniklerinden itfaiye ziyareti

30 Eylül 2025 Salı 14:54

 İTFAİYECİLİK HAFTASI’NI KUTLADILAR

Lokomotif Çocuk Köyü’nün minik öğrencileri, 25 Eylül-01 Ekim tarihleri arasında kutlanan “İtfaiyecilik Haftası” nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’nı ziyaret etti. Minikler, burada görevli itfaiyecilerden meslek hakkında bilgi alarak, yangınla mücadelede kullanılan ekipmanları yakından tanıma fırsatı buldu. İtfaiyeciler ile keyifli vakit geçiren çocuklar hem eğlendi hem de yangın güvenliği konusunda bilinçlendi.

 

SUYLA MÜDAHALEDE NEŞELİ ANLAR

Ziyaret boyunca itfaiye araçlarına binen öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Çocuklar ayrıca itfaiyeci abileriyle birlikte suyla müdahale fırsatı buldu.

 

ÇİM ADAM ETKİNLİĞİ YAPILDI

Çocuklar için İtfaiye alanına Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünce atölyeler kuruldu. Lokomotif Çocuk Köyü öğrencileri ve Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye erleri çocuklarıyla birlikte atölyelerde vakit geçirdi. Bu kapsamda atölyelerde mozaik çalışmaları yapıldı, anahtarlık tasarlandı ve çim adam etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklar, bu atölyelerde hem eğlenceli vakit geçirdi hem de el becerilerini geliştirdi.

 

ÇOCUKLAR AİLELERİYLE YARIŞTILAR

Çocuklar alanda kurulan atletizm pistinde önce yaşıtlarıyla daha sonra velileri ile yarıştı. Çocuklar daha sonra Anne Şehir Merkezi antrenörleri eşliğinde “Bedenden Oyuna” etkinliğiyle doyasıya eğlendi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

(Ömer İLGEÇ)

