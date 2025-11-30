GENEL:
Darıca Millet Bahçesi’nde kesintisiz çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Millet Bahçesi’nde bulunan çocuk oyun alanları ve spor alanlarında periyodik bakım ve kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Darıca Millet Bahçesi'nde kesintisiz çalışma

30 Kasım 2025 Pazar 09:37

 ONARIM VE YENİLEME İŞLEMLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, alanların güvenli ve konforlu bir şekilde kullanılabilmesi için düzenli olarak sahada görev yapıyor. Ekipler, öncelikle sorun tespiti yaparak problemli oyun gruplarını belirliyor, ardından gerekli onarım ve yenileme işlemlerini gerçekleştiriyor. Böylece çocukların oyun alanlarında daha güvenli ve keyifli zaman geçirmesi sağlanıyor.

 

GÜVENLİ VE KONFORLU SPOR YAPMA İMKÂNI

Spor alanlarında da verimli kullanımın devam etmesi ve kullanıcı güvenliğinin en üst seviyede tutulması amacıyla bakım ve kontrol çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Zemin onarımlarından ekipman kontrollerine kadar birçok alanda yapılan düzenlemeler, vatandaşların güvenli ve konforlu bir ortamda spor yapmasını mümkün kılıyor.

 

BÜYÜKŞEHİR’DE DUR DURAK YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Millet Bahçesi’nin tüm ziyaretçiler için daha sağlıklı, güvenli ve keyifli bir yaşam alanı olması adına çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.


(Erkan ERENLER)

