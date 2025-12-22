Motor, şanzıman, fren tamiri... Bu atölyede ne ararsan var; Büyükşehir’in bu atölyesi saat gibi işliyor

10 BÖLÜMDE ARAÇ BAKIMI VE TAMİRİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Makine İkmal Atölyesi, araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının yüzde 80’ini kendi imkânlarıyla yapıyor. Böylece hizmette süreklilik sağlanıyor ve belediyeye önemli ölçüde tasarruf kazandırılıyor. Atölyenin işleyişi hakkında bilgi veren Makine İkmal Şube Müdürü Cemil Gürgen, “Makine İkmal Şube Müdürlüğü’nün atölyelerinde motor, elektrik, ağır şase, hafif şase, talaşlı imalat, fren, kaynakhane, boyahane, kaporta ve lastikhane bölümlerimiz var. Bu birimlerde daire başkanlığımız bünyesindeki araçlarımızın bakımları yapılıyor, arızaları gideriliyor” diye konuştu.

GECE ARIZALARINA VARDİYALI SİSTEM

Kış döneminde vardiya sistem ile diğer zamanlarda normal mesai ile çalışan Makine İkmal Müdürlüğü’nün olası bir gece arızası ve yolda kalmalara hızır gibi yetiştiğini ifade eden Gürgen, “Makine ikmal bölümünün en büyük avantajlarından biri de gece çalışmasının olması. Özellikle karla mücadelede gece vardiyası olduğu için araçlarımızın arızası gece de yapılabiliyor. Böylelikle araçlara arazide de müdahale edilebiliyor” dedi.

“ARAÇLARIN BAKIMINI YÜZDE 80 BİZ YAPIYORUZ”

Müdürlükte yapılan işlerle Büyükşehir Belediyesi’nin büyük bir tasarruf sağladığını belirten Gürgen, “Burada yaptığımız işleri piyasadan çok daha kısa zamanda ve uygun maliyetle gerçekleştiriyoruz. Örneğin talaşlı imalat bölümümüzde torna ustalarımızın marifetiyle mil, saplama, pim, burç gibi bazı basit yedek parçaları kendimiz imal edebiliyoruz. Tüm araç ve iş makinelerinin yağ bakımı ve filtre değişimlerini atölyelerimizde yapıyoruz. Tabi bazı hizmetleri de dışarıdan alıyoruz. Ancak makinelerin arıza ve bakım gibi işlerinin yaklaşık yüzde 80’nini burada gerçekleştiriyoruz” dedi.

MOTOR, ŞANZIMAN, FREN TAMİRİ

Sanayi tesisi gibi çalışan atölyede; motor toplama, şanzıman revizyonu, lastik işleri, fren ve diğer işlerin yapıldığını ifade eden Gürgen, “Dışarıda araç bakım onarım tamirleri hem çok uzun sürüyor hem de servis ücretleri çok pahalı. Kendi imkânlarımız ve kendi yedek parça stoğumuzla belediyemize büyük tasarruf sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

HER ATÖLYE BİR SANAYİ TESİSİ GİBİ

Atölyedeki bölümlerin görevlerini tek tek açıklayan Gürgen, “Ağır şase bölümünde büyük iş makinelerinin mekanik, hidrolik ve elektrik tamirleri yapılıyor. Hafif şase bölümünde kamyon ve kamyonet gibi araçların ön takım, diferansiyel, şanzıman ve damper gibi tamirat ve bakım revizyonları gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

“YEDEK PARÇA AMBARI STOKLU ÇALIŞIYOR”

Makine İkmal Müdürlüğü’nün kalbi olarak bilinen yedek parça ambarındaki ürünlerin stok durumlarının sürekli kontrol edildiğini ifade eden Cemil Gürgen, “Yedek parça ambarımızda makine parkımızdaki araç ve iş makinelerine ait sarf malzemeler ile yedek parçalar, tırnaklar, bıçaklar gibi birçok malzeme stoklanabiliyor” dedi.

SİSTEM SAAT GİBİ İŞLİYOR

Makine ikmal bulut yazılım programının faydalarına da değinen Gürgen, “Malzemelerin stoklarını kontrol edilebiliyoruz. Bitmeye yakın ya da biten parçalar önceden tespit edilip alınıyor. İş makinesi ve diğer araçların arızaları belli bir iş akışı halinde gideriliyor. Bulut programı ile ilk önce iş emri açılır, işi yapacak usta tayin edilir, parça tespiti yapılır ve bu parça ambarda varsa kullanılır yoksa satın alma yapılır ve araç tamiri yapılır ve tamamlanır” dedi.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ARAÇLAR HURDAYA AYRILIYOR

Bulut programı ile müdürlükteki işlerin belli bir düzene göre yürütüldüğünü ifade eden Cemil Gürgen, “Program sayesinde araçlara yapılan masraf görülebilir, bu sayede araçların her durumu takip edilebilir. Ekonomik ömrünü tamamlamış araçları hurdaya veya satışa ayırıyor, kullanabileceklerimizle işlerimize devam ediyoruz” dedi.

“43 PERSONELİN 33’Ü ATÖLYEDE ÇALIŞIYOR”

Personel ve araç sayısına da değinen Gürgen, “Müdürlüğümüzde 43 personel bulunuyor. 33’ü fiilen atölyede usta olarak çalışan arkadaşlarımızdan oluşuyor. 10 kişi de satın alma, idari ve yönetim kadrosunda bulunuyor. Muayene istasyonunda araçlarımızda tespit edilen eksikler de yine atölyemizde gideriliyor. Daire Başkanlığımızın makine parkında toplamda 301 araç ve iş makinesi bulunuyor. Bunların 117 tanesi iş makinesi, 284 tanesi kamyon, kamyonet ve üst yapılı araçlardan (arazöz, yakıt tankeri, asfalt yama robotları, vinç vb.) oluşuyor” dedi.





(Erkan ERENLER)