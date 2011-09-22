AFGANİSTAN'DA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM





AFGANLSTANDA ÇEKTİĞİM

BELGESELLER























videos/tgrt-de-afganistan-belgeselimiz-yainlaniyor-mevlanan%C4%B1n-d%C3%BCnyaya-geldi%C4%9Fi-afganista/863643664921046/





AFGAN LİDER İLE TARİHE IŞIK TUTAN BELGESEL SÖYLEŞİ YAPMIŞTIM





Gazetemizin kurucusu ve TGRT belgesel tv devri alem belgesel program yönetmeni İsmail Kahraman 2007 tarihinde Afganistan Cumhurbaşkanı Burhaneddin Rabbani ile Başkent Kabil’de belgesel söyleşi yapmıştı









Kabil’deki bir başka durağımız eski cumhurbaşkanlarından Burhaneddin Rabbani'nin evi oluyor.Bizleri samimi bir ortamda kabul eden Rabbani ile Afganistan tarihi, Horasan medeniyeti, Afganistan-Osmanlı ilişkileri ve Türkiye’nin Afganistan’a gösterdiği ilgili ve en önemlisi Afganistan’ın geleceği konusunda Rabbaniden bilgiler alıyoruz.1 saatlik görüşmemizde Burhaneddin Rabbani bizlere önemli bilgiler veriyor.Afganistan’ın İslam medeniyeti ile tanışmadan önceki adının ‘Ariyana’ olduğunu İslam medeniyeti ile tanıştıktan sonra güneşin doğduğu yer Horasan adını aldığını Afganistan’ın da Horasan’ın başkenti olduğunu söylüyor.Zemini Horasan’ın Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’den İran’ın İsfihan kentine kadar Buhara’dan Pakistan’a kadar olan coğrafyayı kapsadığını söylüyor.Horasan’ın İslam medeniyetine,bilim teknoloji ve ilim sahasının büyük hizmeti olduğunu açıklıyor.Kendisi de islami ilimler konusunda büyük bir alim olan Rabbani,zemin-i Horasan’ın sadece İslam medeniyetine değil,kültür tarihine de büyük hizmeti olduğunu söylüyor.Tarihi tespitini de ilk Buhradeddin Rahbani ilk bizimle paylaşıyor.İngilizlerin, 1919’da ilk kez Afganistan’ı kaybettiğini Afganistan’ı kaybettikten sonra üzerinden güneşin batmadığı İngiliz imparatorluğunun yıkılmaya başladığını,Rusların 1980’de Afganistan savaşını kaybettikten sonra Sovyet imparatorluğunun çöktüğünü,Amerikan emperyalizminin de Afganistan’da yıkılıp yok olacağını söylüyordu.Samimi ve sıcak bir ortamda geçen Burhaneddin Rabbani ile görüşmemizi Nur TV stüdyolarında da belgeselini çekerek tarihe not düşüyoruz.





Afganlstan da Burhanettin Rabbani ile görüşen son Türk gazeteci





Afganistan’da şehit edilen Afgan Lider Burhaneddin Rabbani ile son görüşen Türk gazeteci Araştırmacı-Gazeteci İsmail Kahrman oldu.

Afganistan’da Yüksek Barış Konseyi’nin Başkanı ve eski Devlet Başkanı Burhaneddin Rabbani, önceki gün düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.Rabbani, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki evinde iki Taliban üyesiyle görüşürken gerçekleştirilen bombalı saldırıda öldüğü bildirildi.

Burhaneddin Rabbani ile son görüşen Türk gazeteci Gazetemiz kurucusu ve Devr-i Alem Belgesel yapımcı araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman oldu.

Rabbani, Gazeteci İsmail Kahraman Kasım 2009 tarihinde Afganistan’a gitmiş ve eski Devlet başkanı Burhaneddin Rabbani ile röportaj yapmıştı. O tarihte http://www.gebzegazetesi.com sitemizden de verdiğimiz röportaj büyük ilgi toplamıştı. Kahraman’ı evinde kabul eden Rabbani, Afganistan tarihi ve Afganistan’ın geleceği konusunda Kahraman’a önemli bilgiler vermişti. Rabbani Rusların Afganistan’ı işgalinden sonra, Ruslara karşı büyük bir mücadele vermiş ve Rusları Afganistan’dan geri püskürtmüştü.

1980’lerde Sovyet işgaline karşı savaşan mücahitlerin önde gelen liderlerinden olan Rabbani, Taliban hareketi Afganistan’da iktidarı ele geçirmeden önce 1992-1996 yılları arasında devlet başkanlığı yapmıştı. Tacik olan Rabbani, 1996’da başkent Kabil’den çıkarıldıktan sonra Tacik ve Özbek azınlığın oluşturduğu Taliban karşıtı Kuzey İttifakı’nın sembolik başkanı olmuştu. Rabbani, kısa bir zaman önce İran’da katıldığı dinî bir konferansta Müslüman din adamlarını, intihar saldırılarına karşı seslerini yükseltmeye çağırmıştı.

PROF. DR. BURHANEDDİN RABBANİ KİMDİR?

1940 yılında Afganistan, Badağşan da doğan Rabbani, Mısır’ın ünlü El Ezher İslam Üniversitesi’nde de eğitim gördü.

Tacik asıllı olan Rabbanı, İslam hukuku profesörüydü.Yıllarca Afganistan da uygulanmaya çalışılan laik rejime karşı mücadele etti. Daha sonra 1978 de Sovyetler birliği Afganistan’ı işgal edince üniversitedeki görevini bırakarak mücahitlerin başına geçti ve cemaati İslami partisini kurdu. Değişik suikastlara uğradı ama hepsinden kurtulmuştu.

Sovyetler birliği ülkeyi terk edince geçici devlet başkanlığı Müceddidi’ye bırakılmıştı. Ancak daha sonra 1992 de yapılan “ehli hal vel akd” şurasında devlet başkanı olarak seçildi.

Böylelikle Afganistan İslam devletinin ilk başkanı oldu.Ancak ülkede istikrarı istemeyen gruplar tarafından hep taciz edildi.1996 yılında Taliban’ın başkent Kabil’i ele geçirmesi üzerine ülkenin kuzeyine çekilmek zorunda kaldı.

Afganistan’ın ünlü komutanı şehid Ahmet Şah Mesud, Burhaneddin Rabbani’ye mensup olduğundan ülkenin özellikle Kuzey vilayetlerinde daima güçlü bir konumda idi.

Amerika’nın işgali sırasında da hapse atıldı. Daha sonra koşullu olarak serbest bırakılmıştı. Onun partisinden birçok kişi milletvekili seçilmişti. Rabbani,Arapça, İngilizce, Urduca, Peştuca, Farsça, Darı dilinin yani sıra Türkçede biliyordu.





İsmail Kahraman

(Gebze gazetesi 22 Eylül 2011 / Gebze -Kocaeli





MEVLANA YILI VE AFGANİSTANDA MEVLANA’NIN DÜNYAYA GELDİĞİ EVİN HALİ





( 31 Ocak 2023İsmail Kahraman imzası ile yayınlanan makalem )





2023 yılı Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan tarafından Mevlana yılı ilan edildi. Mevlana’nın daha iyi tanınması ve manevi kültür bilinci oluşmasına vesile olacak Mevlana yılı İle ilgili bir çok etkinlik yapılacak. 2009 yılında Mevlana’nın dünyaya geldiği Afganistan’ın Belh kentine Türkiye’den giden gazeteci ve belgeselci olarak çektiğimiz belgeseller halen bir çok tv kanalında yayınlanmakta. TGRT Belgesel tv de yayınlanan bölümü sizlerle paylaşırken isteğimiz 2023 Mevlana yılı dolayısı İle Mevlana’nın Afganistan’da dünyaya geldiği bey tamir edilip kültürümüze kazandırılır.





TGRT DE AFGANİSTAN BELGESELİMİZ YAINLANIYOR





Mevlana’nın dünyaya geldiği Afganistan tarihi BELH kentinde Mevlana’nın 1207 yılında dünyaya geldiği evin belgeselini ilk kez Devri Alem belgesel TV yayınladı.





AFGANİSTAN CELALABAD HAYBER GEÇİDİ





AFGANİSTAN TARİHİ BELGESELİMİZ





15 yıl önce Afganistan’da çektiğimiz belgeseller halen yayınlanıyor. 28 OCAK 2023 TGRT belgesel tv devri alem belgesel programımızda 2009 tarihinde Kabil’de çektiğimiz belgeselimiz önceki gün yayınlandı.





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3448971018679616&id=100004338481610

http://www.devrialem.tv ve http://www.belgeselyayincilik.com web tv kanalımızdanda izleyebilir http://www.ismailkahraman.net sayfamızda okuyabilirsiniz. 12 yıldan beri TGRT belgesel tv de hergün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi veweb tv kanalımızdanda izleyebilirsayfamızda okuyabilirsiniz.





2023 MEVLANA YILI İLAN EDİLDİ





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete’de yer alan genelgede, Anadolu topraklarında gönülleri buluşturan, kalpleri sevgi ve şefkat hamuruyla yoğuran, ilim ve öğütleriyle birliği, beraberliği ve kardeşliği yeşerten büyük İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin hayatı, fikirleri ve eserlerinin asırlardır insanlığın yolunu aydınlattığını belirtti.





750’İNCİ YIL DÖNÜMÜ





Genelgede, “Mevlana, Anadolu’da ilim, irfan ve hikmetle harmanladığı Mesnevi’siyle millet olma şuurunu yerleştirmiş ve topraklarımızı bu aziz değerle mayalamıştır. Bu minvalde Mevlana’yı hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere vuslatının 750’nci yıl dönümü olan 2023 yılı ‘Mevlana Yılı’ olarak kutlanacak ve yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecektir” denildi.





Etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürütüleceğini, söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirleneceklerin ise Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:





“Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır. Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.”





KONYA BELEDİYESİNDEN MEVLANA AÇIKLAMASI



