GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz Adem Yavuz Mahallesi’nde Üstyapı Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Adem Yavuz Mahallesi’nde devam eden asfalt ve parke çalışmaları sırasında sahaya inerek yürütülen üstyapı çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

Başkan Büyükgöz Adem Yavuz Mahallesi'nde Üstyapı Çalışmalarını Yerinde İnceledi

15 Aralık 2025 Pazartesi 09:34

 ISU Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 61 milyon lira bedelle ihale edilen içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapı çalışmaları sonrasında, Gebze Belediyesi tarafından hayata geçirilen üstyapı imalatları mahalleye modern ve konforlu bir görünüm kazandırıyor.

Kapsamlı Altyapı Yenilemesi

ISU Genel Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında Adem Yavuz Mahallesi’nde altyapı tamamen yenilendi. Bu çerçevede 13 bin 500 metre içme suyu hattı, abone bağlantılarıyla birlikte elden geçirilirken; 8 bin 500 metre atık su (kanalizasyon) şebekesi de yine abone bağlantılarıyla birlikte yenilendi. Mahallenin topografik yapısından kaynaklanan yağmur suyu sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla ise sorun yaşanan yollarda 2 bin 500 metre yağmur suyu hattı ve ızgaraları imal edildi. Ayrıca 161 metre dere ıslahı yapılarak su taşkınlarının önüne geçilmesi hedeflendi.

Üstyapıda Yoğun Mesai

Altyapı çalışmaları sırasında bozulan yol ve kaldırımların onarımı için Gebze Belediyesi ekipleri tarafından kapsamlı bir üstyapı çalışması başlatıldı. Bu kapsamda 21 bin ton sıcak asfalt serimi ve yama çalışması gerçekleştirildi. Mahalle genelinde 10 bin metrekare beton parke döşemesi yapılırken, 5 bin metrekare kaldırım da beton parke ile yenilendi.

“Mahallelerimizi Daha Yaşanabilir Hale Getiriyoruz”

Çalışmaları yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ekiplerden bilgi alarak vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Büyükgöz, altyapısı tamamlanan mahallelerde üstyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, “Adem Yavuz Mahallemizde ISU Genel Müdürlüğümüzle koordineli şekilde yürütülen altyapı çalışmalarının ardından, belediye olarak üstyapıyı hızlı ve kaliteli bir şekilde tamamlıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıran, güvenli ve konforlu yollar ile kaldırımlar oluşturmak. Gebze’nin her mahallesinde olduğu gibi burada da hizmetlerimizi planlı ve kalıcı şekilde sürdürüyoruz” dedi.


(Erkan ERNELER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
DURAKLI MAHALLESİ’NDE 69 HEKTARLIK ALANDA İMAR UYGULAMASI TAMAMLANDI DURAKLI MAHALLESİ’NDE 69 HEKTARLIK ALANDA İMAR...
Büyükşehir, Kartepe tramvayında ilk rayı yerleştirdi; Kartepe’ye yeni ulaşımın ilk adımı atıldı Büyükşehir, Kartepe tramvayında ilk rayı yerleştirdi;...
Kocaeli’nin her köşesinde Büyükşehir’in izi var; Kartepe Abdülhamit Han Camii’ne estetik görünüm Kocaeli’nin her köşesinde Büyükşehir’in izi...
Gebze Balçık’ta yol konforu artıyor Gebze Balçık’ta yol konforu artıyor
Kartepe beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Kartepe beyaza büründü, kartpostallık görüntüler...
Kocaeli, Büyükşehir ile kabuk değiştiriyor Kocaeli, Büyükşehir ile kabuk değiştiriyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

DURAKLI MAHALLESİ’NDE 69 HEKTARLIK ALANDA...
Gebze Belediyesi, Duraklı Mahallesi Eleşli–Kangıllı yerleşik ve gelişim alanında uzun süredir yürüttüğü...

Haberi Oku