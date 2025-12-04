GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, farklı kuşakları düzenlediği etkinlikte bir araya getirdi; Geçmişle gelecek el ele oyunlarda buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü bireyler ile gençleri bir araya getiren “Kuşaklar Arası Etkileşim ve Oyun Atölyesi” düzenledi. Etkinliklerde “Hafıza Eşleştirme Oyunu”, “Bardak Üfleme Oyunu” ve “Minyatür Kaleye Gol” oyunu ile öğrenciler ve Saygınlar Kulübü üyeleri karşılıklı rekabet etti.

Büyükşehir, farklı kuşakları düzenlediği etkinlikte bir araya getirdi; Geçmişle gelecek el ele oyunlarda buluştu

04 Aralık 2025 Perşembe 09:48

 KUŞAKLAR ARASI ETKİLEŞİM VE OYUN ATÖLYESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Saygınlar Kulübü’nde gençler ve 65 yaş üstü bireyleri bir araya getiren “Kuşaklar Arası Etkileşim ve Oyun Atölyesi” düzenledi. Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin dahil olduğu etkinliğe 15 öğrenci ve 15 Saygınlar Kulübü üyesi katıldı.

 

EĞLENCELİ OYUNLARLA BAŞLAYAN PROGRAM

Katılımcılar ilk olarak nefes kontrolü ve odaklanmayı destekleyen “Bardak Üfleme Oyunu” ile keyifli anlar yaşadı. Ardından bellek ve dikkat becerilerini geliştirmeyi hedefleyen “Hafıza Eşleştirme Oyunu” ile öğrenciler ve üyeler karşılıklı rekabet etti.

 

BAHÇEDE HAREKETLİ YARIŞMALAR

Etkinlik bahçe alanında oynanan “Minyatür Kaleye Gol” oyunu ile devam etti. Öğrenci ve üyelerden oluşan takımlar, koordinasyon ve takım ruhunu güçlendiren atışlarla eğlenceli bir rekabet ortaya koydu.

 

“GENÇLİĞİMİN SAYFASI” İLE ANI PAYLAŞIMI

Programın en duygusal bölümü olan “Zaman Yolculuğu Gençliğimin Sayfası” etkinliğinde öğrenciler soru kartlarıyla Saygınlar Kulübü üyelerinin gençlik anılarını dinledi. Bu bağlamda kuşaklar arasında sıcak ve samimi sohbetler gerçekleşti.

 

AMAÇ; BAĞ KURMAK VE ETKİLEŞİMİ ARTIRMAK

Etkinlik boyunca öğrenciler bazı bölümlerde destekçi, bazı bölümlerde ise aktif katılımcı olarak yer aldı. Programın genel amacı gençlerle 65 yaş üstü büyüklerimiz arasında karşılıklı saygı, anlayış ve iletişimi güçlendirmek olarak belirtildi.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gonca’nın öğrencileri, AVM’de gerçek iş deneyimi yaşadı; Başkan Büyükakın’dan Gonca’nın gençlerine tam not Gonca’nın öğrencileri, AVM’de gerçek iş deneyimi...
Başkan Büyükakın: Her zaman STK’larımızın yanındayız Başkan Büyükakın: Her zaman STK’larımızın...
3 Aralık Dünya Engelliler Günü Gebze’de Anlamlı Programla Kutlandı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Gebze’de Anlamlı...
Kocaeli, uluslararası turizmde rotasını genişletiyor Kocaeli, uluslararası turizmde rotasını genişletiyor
GEBZE BELEDİYESİ’NDEN 3 ARALIK’TA ANLAMLI HİZMET YENİ ENGELSİZ NAKİL ARACI HİZMETE ALINDI GEBZE BELEDİYESİ’NDEN 3 ARALIK’TA ANLAMLI HİZMET...
Büyükşehir, Gölcük Ulaşlı D-130’da alt geçit çalışmalarına başladı; Gölcük Ulaşlı’nın kritik noktasında düğüm çözülüyor Büyükşehir, Gölcük Ulaşlı D-130’da alt geçit...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gonca’nın öğrencileri, AVM’de gerçek...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Symbol...

Haberi Oku