GEBZE GAZETESİ 41 YAŞINDA





GEBZE GAZETESİ 41 YIL ÖNCE 3 ARALIK 1984 TARİHİNDE KURULDU

Kurucusu ve genel yayın yönetmeni olduğum 1984 Yılı Aralık ayında yayına başlayan Gebze gazetesinin ( www.gebzegazetesi.com ) ilk yayınlanan sayılarını ANKARADA milli kütüphane arşivinde bularak İlim kültür tarih araştırmaları merkezi ( www.iktav.com ) vakfı kütüphanemize kazandırdık

Binlerce kitap Fethi belge fotoğraf ve devri alem belgesel Tv program arşivinin bulunduğu Kocaeli valiliği olurları ile kurduğunuz İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ kütüphanemiz tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetinde









GEBZE GAZETESİ AİLE YILI İLAN EDİYORUZ





Aralık 1984 Tarihinde 41 Plakalı Kocaeli İzmitde Türkyolu Bizim Şehir matbaasında basılarak yayın hayatına giren ve daha sonra Gebze’de kurduğu tesislerle yayınına devam eden Gebze gazetesi bu gün internet üzerinde www.gebzegazetesi.com olarak tüm dünyaya açılarak yayına devam ediyor

Gebze gazetesi olarak 2026 yılı Aralık ayına kadar bu yılı www.gebzegazetesi.com Aile Sevgisi Yılı ilan ederek tüm okurlarımız ve takipçilerimiz ile kültürel etkinlikler yarışmalar ve çeşitli faaliyetlerle kutlamak istiyoruz





BABAMDAN GAZETECİLİK DERSİ VE ÇOCUKLUK HATIRALARIM





Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.gebzegazete.com ile www.gebzegazete.com da belgeselcinin not defteri köşesinde 4 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan makalemiz









3 Ocak 2009 tarihinde ebediyete göçen babamın vefat yıl dönümü , merhum babam Mustafa Kahraman’ın vefatının 15.yıl dönümü dolayısı İle www.gebzegszetesi.com da yayınlanan canlı makalemi babamın Gebze mezarlığındaki kabri başından sunuyorum babam merhum Kandazoğlu Mustafa Kahraman’ın şahsında ebediyete göçen tüm babaların ruhu İçin El Fatiha.





Baba güçtür kuvvettir ve temelimizdir

Baba yurttur yuvadır evimizin direğidir

Baba ocaktır kucaktır anlayana her şeydir

Baba şandır şereftir geçmiştir gelecektir

3 Ocak 2009 da Gebze’de 100 yaşında vefat eden merhum babam, benim şerefim ilk hocam rol modelim ideolüm ve her şeyimdi. Vefatının 15. yılında Merhum babam Mustafa Kahramanı mezarı başında şehit ibrahim Dedemin adını taşıyan Kemal İbrahim ağabimin başkanlığında babamın torunları İle mezarı başında kuran okuyup dua İle andık.





Vasiyet nasihat ve hatıralarını unutmayacağım merhum babamı rahmet minnet ve şükranla anıyor babamın şahsında ebediyete giden hakka yürüyen tüm babaların ruhu İçin siz değerli arkadaşlarımı bir Fatiha üç ihlası Şerif okumaya davet ediyorum.

El Fatiha ...





Babamın vefat yıl dönümünde babamın aziz hatırası İçin mezarlığın girişine bir meyve fidanı dikerek ruhunu şad eyledik. Babam İle çocukluk yıllarımın geçtiği Giresun Espiye Soğukpınar beldesi Dikmen Mahallesi ile Karaovacık yaylasında çektiğimiz belgesel Kocaeli tv de yayınlanan bölümü sizlerle paylaşıyorum.

Babamla 2003 Yılı Yayla Hatırası





Soğukpınar Beldesi Dikmen Mahallesi









Emine Anamın Yün Çorabı Örmesi





Babamla Çocukluk Hatıralarım





3 Ocak tarihi benim için çok önemlidir her yıl ocak ayının üçünde hüzünlenirim , 14 yıldır 3 Ocak geldiğinde duygusallaşıp üzülürüm. 2009 yılının 3 Ocak günü Mısır’ın başkenti Kahiredeyim , Cansuyu yardım ekibinin daveti ile Mısırdan Filistin’e gidiyoruz. Devri Alem belgesel programımın yayınlandığı Tv 5 Televizyonu adına Mısır’ın başkenti Kahiredeyiz İsrail tarafından bombalanan Filistin’in Gazze kentine tıbbi yardım malzeme götüren Cansuyu yardım derneği ekibinin Mısır Gazze sınırında belgeselini çekeceğiz.

Çok zor şartlar altında Süveyş kanalı ve Sina çölünü geçerek Mısır - Gazze sınırına gidip yardım malzemelerini İsrail bombardımanı altındaki Gazze’ye teslim edip Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak belgesel çekimlerimizi tamamlayıp geç vakitlerde Mısır’ın başkenti Kahire'ye döndüğümde gece yarısı çoktan geçmiş takvimler 3 Ocak 2009'u gösteriyordu. Gece yarısı kaldığım oteldeki odamın telefonu acı acı çalmaya başladı. Kardeşim Yunus Gebze’den arıyordu.

O gece hayatımın en acı telefonlarından birini aldım en değerli varlığım benim ilk hocam hayatı kendisinden öğrendiğim örnek insan rol modelim babam Kandazoğlu Mustafa hakka yürümüş ebedi aleme göçtüğünü öğrendiğimde dünyam yıkılmış kendimi tam bir boşlukta hissederek rahmetli babamla geçen çocukluk hatıraları bir sinema şeridi gibi gözümün önünden geçmeye başlamıştı. Hazırlıklarımı tamamlayıp Mısır’dan geri dönmüş , Mısır’dan Gebze Mustafa paşa camisindeki babamın cenaze namazına 3 saatte gelerek son anda yetişmiş babamı ebedi makanı mezarına bizzat kendim indirip yerleştirmiştim.

Merhum babamın hayatı çile sıkıntı içinde geçmiş. Dedem ibrahim birinci dünya savaşına gittikten 5 ay sonra şehit yetimi olarak dünyaya gelmiş kurtuluş savaşını yaşamış gözünün biri çiçek hastalığı salgınında kör olmuş ikinci dünya harbinde mecburi olarak askere gitmiş sıhhiye askeri olarak Erzincan’da vatani görevini yapmış darbeler ihtilaller yaşamış büyük sıkıntılar yaşamış düşmanlarının cinayete teşebbüs etme iftirası sonucu haksızlık ile hapiste yatmış ve davası beraatle sonuçlanmış iftira atanları Allah cc havale etmiş kendisini öldürmeye teşebbüs iftirasını atan şahıs daha sonra kendi kendini vurarak ömür boyu topal ve engelli kalarak haksızlık iftiranın bedelini ödemiş.

Hayatı boyu haksızlık karşısında susmayan her zaman mazlumun yanında olan biz evlatlarına devlet ve milletin hizmetinde yararlı işler yapmayı öğütleyip mazlumun yanında zalimin karşısında durmayı yapıcı olup yıkıcı olmamayı vasiyet ve nasihat eden babam ilk okula 1924 yılında köyümüzde açılan okulda başlamış osmanlıca yazıları öğrenmiş harf devriminden sonra 1924 ‘ de Latince eğitim gören babam dini bütün güzel Kuran okuyan türkü söyleyen şiirler yazan kendisinden çok şey öğrendiğim dolu dolu çocukluk yıllarımı birlikte yaşadığım 13 yaşında okuyup adam olsun diye beni yatılı eğitim kurumuna bıraktığı babamla birçok hatıralarım var onların bazılarını sizlerle burada paylaşmak istiyorum

İşte o hatıralardan ikisi





Giresunun Espiye ilçesinde orman köyü olan Dikmen köyünde 1960 yılında dünyaya geldim. Köyümüz orman köyü olmasına rağmen orman köylerinin Anayasa ile desteklenmesi emir edilirken maalesef desteklenmediği için tüm orman köylerinde yaşayanlar o yıllarda iş aş yok, işsizlik vardı.Rahmetli babam merhum Mustafa ,Giresun ormanlarında çalışacak iş bulamadığı için Düzce ormanlarında hızar dere bölgesinde orman işçiliği yapmış. Ben babamı ilk kez dört yaşım da tanıdım. Düzce’den köye geldiğinde getirdiği bisküvinin (Püsküt) tadı halen damağımdadır. Babamın babacan tavrı, şefkatli kucağını 4 yaşımda yaşamıştım deyim yerinde ise babamı 4 yaşında tanıyıp görmüştüm.





Babamla Bayram Namazı



