Büyükşehir, Başiskele’ye yeni imar yolu açıyor

BAŞİSKELE’YE MODERN YOL HAMLESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda, gidiş geliş ve bir parklanma cebinden oluşacak olan yeni Başyiğit Caddesi ile kesişen birçok kavşakta düzenleme yapılarak, trafik güvenliği artırılacak. Kirazderesi yanından geçen mevcut yol iptal edilerek, dere kenarından uzaklaştırılacak ve yol yeni güzergâhına taşınacak. Kazı ve dolgu çalışmalarının yanı sıra bölgede taş duvar imalatı da gerçekleştirilecek. Ağır tonajlı araç trafiğinin yoğun olduğu caddede PMAT, PMT, bitümlü temel ve binder serimleri yapılacak. Ayrıca yağmur suyunun tahliyesi için gerekli hatların da kurulumu yapılacak.





(Erkan ERENLER)