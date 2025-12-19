banner1217
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, Başiskele’ye yeni imar yolu açıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Başyiğit Caddesi’nde 15 metre genişliğinde yeni bir imar yolu inşa ediyor. Toplam 4,5 kilometre uzunluğa sahip caddenin 3 kilometrelik bölümü, kazı çalışmalarıyla yeniden yapılacak.

Büyükşehir, Başiskele'ye yeni imar yolu açıyor

19 Aralık 2025 Cuma 09:43

 BAŞİSKELE’YE MODERN YOL HAMLESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda, gidiş geliş ve bir parklanma cebinden oluşacak olan yeni Başyiğit Caddesi ile kesişen birçok kavşakta düzenleme yapılarak, trafik güvenliği artırılacak. Kirazderesi yanından geçen mevcut yol iptal edilerek, dere kenarından uzaklaştırılacak ve yol yeni güzergâhına taşınacak. Kazı ve dolgu çalışmalarının yanı sıra bölgede taş duvar imalatı da gerçekleştirilecek. Ağır tonajlı araç trafiğinin yoğun olduğu caddede PMAT, PMT, bitümlü temel ve binder serimleri yapılacak. Ayrıca yağmur suyunun tahliyesi için gerekli hatların da kurulumu yapılacak.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükgöz, Yıldız Apartmanı Mülk Sahipleriyle Bir Araya Geldi Başkan Büyükgöz, Yıldız Apartmanı Mülk Sahipleriyle...
Hyundai Motor Türkiye’nin Yenilenen Kurumsal Web Sitesi Resmi Olarak Yayında Hyundai Motor Türkiye’nin Yenilenen Kurumsal Web...
Görmek Lazım ile Alışverişin Yeni Yüzü Görmek Lazım ile Alışverişin Yeni Yüzü
Kocaeli Sivil Toplum Şûrası başladı Büyükakın: Dirençli şehirler, güçlü sivil toplumla oluşur Kocaeli Sivil Toplum Şûrası başladı Büyükakın:...
Büyükşehir, 6 katlı otopark projesini kış sezonuna hazırladı; Kartepe Teleferik’te otopark hamlesi tamam Büyükşehir, 6 katlı otopark projesini kış sezonuna...
Kocaeli’de su altı dünyasının kapıları çok yakında açılıyor; “Kocaeli Akvaryumu” turizmin cazibe merkezi olacak Kocaeli’de su altı dünyasının kapıları çok...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Büyükgöz, Yıldız Apartmanı Mülk...
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Akse Sapağı’nda bulunan ve hakkında yıkım kararı alınan...

Haberi Oku