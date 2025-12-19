Hyundai Motor Türkiye’nin Yenilenen Kurumsal Web Sitesi Resmi Olarak Yayında

• Hyundai Motor Türkiye’nin yenilenen kurumsal web sitesi www.hyundai-motor.com.tr resmi olarak yayına girdi. • Web sitesinde, kariyer fırsatları, saha çalışanları işe alım fırsatları ve fabrika ziyaretlerine ilişkin detaylar yer alıyor. • Ziyaretçilere daha zengin içerik, kolay erişim ve etkileşimli deneyimler sunan websitesi, markanın Türkiye’deki vizyonunu ve faaliyetlerini kapsamlı şekilde tanıtıyor.

Türkiye’de yaklaşık 30 yıldır faaliyetlerini sürdüren Hyundai Motor Türkiye’nin (HMTR) kurumsal web sitesi yenilendi. Kullanıcı dostu tasarımı ve güncel içerikleriyle hem marka hem de paydaşlar için önemli bir referans noktası oluşturan web sitesinde, kurumsal bilgilerin yanı sıra saha çalışanları işe alım fırsatlarına da detaylıca yer verildi. HMTR’nin yenilenen kurumsal dijital yüzü, özellikle üretim ve kariyer olanaklarını ve işe alım süreçlerini öne çıkararak HMTR’de çalışmayı düşünen adaylara kapsamlı bir perspektif sunuyor. Hyundai’de çalışma kültürü ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgilere ulaşmak ulaşmanın mümkün olduğu sitede, profesyonel gelişim fırsatları da yer alıyor.

Sadece profesyonel iş hayatına adım atan adaylar için değil; eğitim hayatında staj fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için de kapsamlı bilgiler sunan web sitesinde, HMTR bünyesinde sunulan 4 farklı staj imkanına da yer veriliyor. Üniversite öğrencileri için uzun dönem staj programı HGenius, kısa dönem staj programı HTalent, uzun dönem meslek yüksekokulu stajı HTech ve uzun dönem lise staj programı HJunior ile özellikle civar bölgede eğitim gören genç mühendis adaylarının geleceğe hazırlanması hedefleniyor.

HMTR'nin üretim gücü ve sürdürülebilirlik yaklaşımı yenilenen web sitesinde

Yenilenen web sitesinde şirketin tarihçesi, üretim gücü, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve kurumsal değerleri net ve erişilebilir bir yapı altında sunuluyor. Güncel ve sade içeriğiyle kullanıcılar, şirketin faaliyet alanları hakkında da hızlı ve doğru bilgiye kolaylıkla ulaşabiliyor. HMTR’nin otomotiv sanayisindeki konumunu ve Hyundai Motor Grubu içindeki stratejik rolünü de güçlü bir şekilde yansıtan web sitesinde, profesyonel kariyer yolculuğuna dair bilgiler, şeffaf ve kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor. Bu yapı sayesinde site, yalnızca bir bilgilendirme platformu olmanın ötesine geçerek, bir marka işveren olarak HMTR için önemli bir dijital saha haline geliyor.

Hyundai Motor Türkiye:

Türkiye’nin önde gelen otomotiv üreticilerinden biri olan Hyundai Motor Türkiye, 20 Eylül 1997 tarihinde üretime başladı. İzmit’te kurulan fabrika, Hyundai Motor Company’nin Güney Kore dışındaki en uzun süre hizmet veren deniz aşırı fabrikası oldu. 2024 yılında 245 bin adet üretime ulaşan HMTR’nin 28 yıl sonunda ürettiği araç sayısı ise 3 milyonu aştı. 2 bin 400’ün üzerinde kişiye istihdam sağlayan HMTR, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 40’ı aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.