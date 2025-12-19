Atığın Sıfır Noktası, geri dönüşüme büyük katkı sunuyor

Geri dönüşüme yönelik çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi’nin, geçtiğimiz Temmuz ayında hizmete açtığı ‘Atığın Sıfır Noktası’ ilçe sakinlerinden ilgi görmeye devam ediyor. Çayırovalı vatandaşların geri dönüştürülebilir atıklarını götürerek, puanlar kazanabildikleri ve bu sayede sürpriz hediyeler kazanabildikleri ‘Atığın Sıfır Noktası’ açıldığı günden bu yana, birçok Çayırovalıyı hediyelerle buluşturdu. Akse Kapalı Pazar’ın karşısında hizmet veren Atığın Sıfır Noktası, açıldığı günden bu yana 7 ton 49 kilogram kağıt karton, 3 ton 504 kilogram plastik, 549 kilogram metal, 4 ton 108 kilogram cam, 754 kilogram elektronik atık, 49 kilogram karışık ambalaj, 436 litre atık yağ ve 415 kilogram pil atığını geri dönüşüme kazandırdı. Bugüne kadar onlarca hediyeyi de Çayırovalılarla buluşturan merkezden Çayırovalılar oldukça memnun. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği Atığın Sıfır Noktası, geri dönüşümü ödül sistemiyle daha ilgi çekici hale getiriyor ve çocuklarda çevre bilincini de küçük yaşlardan aşılıyor.

“YENİ HEDEFİM TABLET”

Atığın Sıfır Noktası’na getirdiği atıklar ve topladığı puanlarla bugüne kadar satranç takımı, basketbol ve futbol topu kazanan Kuzey Külte, yaptığı açıklamada, “Atığınızı getirin, hediyenizi götürün ben ödül kazandım şimdi sıra sizde. Pazara gidiyorduk annemle ve giderken Atığın Sıfır Noktası’nı gördük. Bu zamana kadar cam getirdim, plastik getirdim, pil getirdim, karton ve kağıt getirdim. Bu sayede topladığım puanlarla da futbol topu kazandım, basketbol topu kazandım bir de satranç takımı aldım. Yeni hedefim de tablet olacak” ifadelerini kullandı.

“3 BİN PUAN BİRİKTİRDİK”

Atığın Sıfır Noktası’nda bugüne kadar yaklaşık 3 bin puan biriktiren Ahmet Erdem ve Asaf Eymen Erdem kardeşler ise, “Annem burayı sosyal medyada görmüş. Geri dönüşüm dünyamızı temiz tutuyor, hem de Çayırova Belediyesi hediyelerle bunu daha cazip hale getiriyor. Pil, kağıt, atık yağ ve plastikler getirdik. Şu an 3 bin puandayız. Kardeşimle hedefimiz 4 bin 500 puan olan tableti almak” açıklamasında bulundu.

“BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bugüne kadar birçok hediye alan İkra Zengin ise, “Annem internet sayfasında gördü, biz de çevreye çok duyarlı bir aileyiz. Ben buraya her atığımı getirdiğimde güzel hediyeler alıyorum. Satranç takımı aldım, kardeşim için top aldım, şimdiki hedefim de akıllı saat almak. Burayı açan Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

ATIKLARI GETİR, HEDİYEYİ GÖTÜR

Hafta içi saat 08.30 ile 17.30 arasında hizmet veren Atığın Sıfır Noktası’ndan faydalanmak isteyen Çayırovalıların, Akse Kapalı Pazar Yeri karşısında bulunan merkeze giderek isimleri üzerinden kayıt açmaları yeterli oluyor. Getirilen atıkların tartılarak kilogramları üzerinden puanlamalarla, hediyeler için puan biriktirebilen Çayırovalılar, kamp sandalyesi, kupa bardak, saat, akıllı saat, tablet, powerbank, kulaklık, termos, basketbol topu, futbol topu, voleybol topu, basketbol takımı forması, satranç takımı, bulaşık deterjanı, okul çantası, yemek fişi ve kentkart puanı gibi ödüller kazanabiliyor.





(Erkan ERENLER)