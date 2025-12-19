“Üç aylar merhametin ve dayanışmanın vaktidir”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, vicdanın insanı yeniden kendine çağırdığı mübarek üç ayların başlangıcını kutladı: “Bu zamanlar; kalabalıklar içinde yalnızlaşan insanın, başkasının acısını yeniden hissetmeyi öğrendiği kıymetli bir dönemdir. Üç aylar, iyiliği büyütmenin, paylaşmayı çoğaltmanın, gönüller arasında köprüler kurmanın vaktidir. Güzel şehrimizde bu manevi iklimin kıymetini bilerek; dayanışma ve merhamet duygusunu yaymak için çalışacağız.

Üç ayların; aramıza giren mesafeleri kaldırmasını, bizi aynı duada ve aynı iyilik niyetinde buluşturmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu mübarek zamanların; birliğimizi güçlendirmesini, dayanışmamızı derinleştirmesini, yaralarımıza şifa olmasını diliyor; tüm hemşehrilerimizin mübarek üç aylarını gönülden tebrik ediyorum.”





(Erkan ERENLER)