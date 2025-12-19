Üç ayların; aramıza giren mesafeleri kaldırmasını, bizi aynı duada ve aynı iyilik niyetinde buluşturmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu mübarek zamanların; birliğimizi güçlendirmesini, dayanışmamızı derinleştirmesini, yaralarımıza şifa olmasını diliyor; tüm hemşehrilerimizin mübarek üç aylarını gönülden tebrik ediyorum.”
(Erkan ERENLER)
“Üç aylar merhametin ve dayanışmanın vaktidir”
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, üç ayların başlangıcını kutladı.
Üç ayların; aramıza giren mesafeleri kaldırmasını, bizi aynı duada ve aynı iyilik niyetinde buluşturmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bu mübarek zamanların; birliğimizi güçlendirmesini, dayanışmamızı derinleştirmesini, yaralarımıza şifa olmasını diliyor; tüm hemşehrilerimizin mübarek üç aylarını gönülden tebrik ediyorum.”