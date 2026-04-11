Başkan Söğüt'ten çikolata faturası iddiasına sert tepki

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, son meclis toplantısında gündeme getirilen "Belediye tanesi 2 bin 450 liradan 208 adet çikolata alarak tek kalemde 510 bin lira ödeme yapmıştır" iddialarını yalanladı. Alınan çikolataların birim fiyatının 2 bin 450 lira değil, 208 lira olduğunu ve iddia edilen rakamın alınan ürün adedini gösterdiğini belirten Söğüt, "Ortada bir gerçek var. Ya faturayı tersten okudular, ya da bilerek çarpıttılar. Her iki durumda da bu kamuoyunu yanıltmaya yönelik tutumdur. Yanlış hesapla doğru siyaset olmaz. Gerçek dışı bilgilerle oluşturulmaya çalışılan bu tür söylemler, hizmet üretmek yerine gündem oluşturma çabasından ibarettir" diye konuştu.





"Onlar laf üretsin, biz hizmet üreteceğiz"



Başkan Söğüt, mecliste gündeme gelen bir diğer konu olan ve "tek teklifle alındığı" iddia edilen sokak hayvanları hemogram cihazı alımına da açıklık getirdi. Söz konusu cihaz için yetkili 3 farklı firmadan teklif alındığını kaydeden Söğüt, "Kamu kaynaklarının kullanımı konusunda hassasiyetimiz tartışmaya açık değildir. Biz polemik değil hizmet üretmeye, algı değil gerçeklerle konuşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





