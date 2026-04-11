Başkan Söğüt'ten çikolata faturası iddiasına sert tepki

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "2 bin 450 liraya çikolata aldılar" iddiasına yanıt verdi. Çikolatanın 208 lira olduğunu ve rakamın adedi gösterdiğini belirten Söğüt, "Yanlış hesapla doğru siyaset olmaz" dedi.

Başkan Söğüt'ten çikolata faturası iddiasına sert tepki

11 Nisan 2026 Cumartesi 10:19

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, son meclis toplantısında gündeme getirilen "Belediye tanesi 2 bin 450 liradan 208 adet çikolata alarak tek kalemde 510 bin lira ödeme yapmıştır" iddialarını yalanladı. Alınan çikolataların birim fiyatının 2 bin 450 lira değil, 208 lira olduğunu ve iddia edilen rakamın alınan ürün adedini gösterdiğini belirten Söğüt, "Ortada bir gerçek var. Ya faturayı tersten okudular, ya da bilerek çarpıttılar. Her iki durumda da bu kamuoyunu yanıltmaya yönelik tutumdur. Yanlış hesapla doğru siyaset olmaz. Gerçek dışı bilgilerle oluşturulmaya çalışılan bu tür söylemler, hizmet üretmek yerine gündem oluşturma çabasından ibarettir" diye konuştu. 

"Onlar laf üretsin, biz hizmet üreteceğiz" 

Başkan Söğüt, mecliste gündeme gelen bir diğer konu olan ve "tek teklifle alındığı" iddia edilen sokak hayvanları hemogram cihazı alımına da açıklık getirdi. Söz konusu cihaz için yetkili 3 farklı firmadan teklif alındığını kaydeden Söğüt, "Kamu kaynaklarının kullanımı konusunda hassasiyetimiz tartışmaya açık değildir. Biz polemik değil hizmet üretmeye, algı değil gerçeklerle konuşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın’dan Filistin’e destek Başkan Büyükakın’dan Filistin’e destek
Büyükşehir, Kırçova ile kardeş şehir olacak Büyükşehir, Kırçova ile kardeş şehir olacak
Büyükakın’dan zor soru: “Küçücük kaymayı bile tespit edemeyen İzmit Belediyesi, metroyu nasıl tespit etti?“ Büyükakın’dan zor soru: “Küçücük kaymayı...
Körfez Belediyesi ile İmranlı Belediyesi kardeşlik protokolü imzaladı Körfez Belediyesi ile İmranlı Belediyesi kardeşlik...
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu tutuklandı İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem...
MHP'liler hastaneye akın etti MHP'liler hastaneye akın etti
