Kocaeli’de ulaşım, Büyükşehir’le tıkır tıkır işliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım ve trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler titizlikle değerlendirilirken, yapılacak uygulamalar planlı bir süreçle hayata geçiriliyor.

TALEPLER ÖNCELİKLENDİRİLEREK ELE ALINIYOR





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ve trafik düzenlemelerinde planlı ve koordineli çalışmayı esas alıyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na yapılan başvurular, öncelik sırasına göre analiz ediliyor ve sahada uygulanacak projeler için kapsamlı saha komisyon toplantıları düzenleniyor. Bu sayede talepler hızlı, etkin ve doğru şekilde çözüme kavuşturuluyor. Büyükşehir ekipleri, aynı zamanda izinsiz ve kuralsız uygulamalara karşı denetimlerini kent genelinde sürdürüyor.

KOMİSYON ÜYELERİ İLE KARARLAR ALINIYOR



Saha komisyon toplantılarına Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı, ilçe zabıta trafik ekipleri, emniyet veya jandarma trafik birimleri, toplu taşıma ekipleri ile ilgili idare ve yüklenici firmalar katılıyor. Toplantılarda yapılacak uygulamalar tüm yönleriyle değerlendirilerek, çalışmanın zamanı ve yöntemi komisyon üyelerinin ortak kararıyla belirleniyor.









RESMİ SÜREÇ UTDK İLE TAMAMLANIYOR



Alınan kararlar, Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTDK) kararı haline getirilerek resmi sürece bağlanıyor, ardından sosyal medya ve Büyükşehir rehberinde eşzamanlı olarak duyuruluyor. Böylece tüm uygulamalar planlı, şeffaf ve koordineli şekilde hayata geçiriliyor.





İZİNSİZ UYGULAMALARA SIKI TAKİP





Sahada izinsiz, habersiz ya da gerekli koordinasyon sağlanmadan gerçekleştirilen çalışmalar, ilgili denetim birimleri tarafından koordineli bir şekilde yakından takip ediliyor. Bu tür uygulamalar UTDK gündemine alınarak değerlendiriliyor ve gerekli önlemlerle uygunsuz çalışmaların önüne geçiliyor.