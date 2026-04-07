Kocaeli’de ulaşım, Büyükşehir’le tıkır tıkır işliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım ve trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler titizlikle değerlendirilirken, yapılacak uygulamalar planlı bir süreçle hayata geçiriliyor.

07 Nisan 2026 Salı 13:05

TALEPLER ÖNCELİKLENDİRİLEREK ELE ALINIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ve trafik düzenlemelerinde planlı ve koordineli çalışmayı esas alıyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na yapılan başvurular, öncelik sırasına göre analiz ediliyor ve sahada uygulanacak projeler için kapsamlı saha komisyon toplantıları düzenleniyor. Bu sayede talepler hızlı, etkin ve doğru şekilde çözüme kavuşturuluyor. Büyükşehir ekipleri, aynı zamanda izinsiz ve kuralsız uygulamalara karşı denetimlerini kent genelinde sürdürüyor.

 

KOMİSYON ÜYELERİ İLE KARARLAR ALINIYOR

Saha komisyon toplantılarına Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı, ilçe zabıta trafik ekipleri, emniyet veya jandarma trafik birimleri, toplu taşıma ekipleri ile ilgili idare ve yüklenici firmalar katılıyor. Toplantılarda yapılacak uygulamalar tüm yönleriyle değerlendirilerek, çalışmanın zamanı ve yöntemi komisyon üyelerinin ortak kararıyla belirleniyor.



RESMİ SÜREÇ UTDK İLE TAMAMLANIYOR

Alınan kararlar, Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTDK) kararı haline getirilerek resmi sürece bağlanıyor, ardından sosyal medya ve Büyükşehir rehberinde eşzamanlı olarak duyuruluyor. Böylece tüm uygulamalar planlı, şeffaf ve koordineli şekilde hayata geçiriliyor.

İZİNSİZ UYGULAMALARA SIKI TAKİP

Sahada izinsiz, habersiz ya da gerekli koordinasyon sağlanmadan gerçekleştirilen çalışmalar, ilgili denetim birimleri tarafından koordineli bir şekilde yakından takip ediliyor. Bu tür uygulamalar UTDK gündemine alınarak değerlendiriliyor ve gerekli önlemlerle uygunsuz çalışmaların önüne geçiliyor.

İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Söğüt'ten altyapı mesaisi: Söğüt'ten altyapı mesaisi: "Zor ama doğru kararı...
Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor
Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları tamamlandı Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları...
Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin camına astığı özel tasarımlı afişle gösterdi Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin...
İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ
Vali Aktaş, 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam Çalıştayına Katıldı Vali Aktaş, 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam...
Söğüt'ten altyapı mesaisi: "Zor ama doğru...
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, altyapı yatırımlarının tamamlanarak üstyapı düzenlemelerine...

Haberi Oku