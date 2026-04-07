HATİPLER MAHALLESİ’NDE 43 HEKTARLIK İMAR UYGULAMASI TAMAMLANDI

Gebze Belediyesi, Hatipler Mahallesi yerleşik ve gelişim alanında uzun süredir yürüttüğü 43 hektarlık imar uygulamasını başarıyla tamamladı. Planlama ve parselasyon çalışmalarının sonuçlanmasıyla birlikte bölgede mülkiyet sorunları çözüme kavuşurken, hak sahipleri de tapularını alma hakkı kazandı.

Uygulama kapsamında toplam 382 hak sahibi, düzenleme sonrası oluşan imar parselleri üzerinden tapularını almaya hak kazandı. Böylece bölgede yıllardır süren mülkiyet belirsizlikleri ortadan kaldırılırken, planlı ve ruhsatlı yapılaşmanın da önü açılmış oldu.

283 Yeni İmar Parseli Oluşturuldu

Gerçekleştirilen düzenleme ile bölgede 283 adet yeni imar parseli oluşturuldu. 43 hektarlık uygulama alanının 27 hektarlık kısmı yapılaşmaya açılırken, parselasyon işlemleri planlama esaslarına uygun şekilde tamamlandı.

Kamuya Geniş Hizmet Alanları Kazandırıldı

İmar uygulaması kapsamında çok sayıda alan kamu hizmetlerine ayrılarak belediyeye kazandırıldı. Bu kapsamda;

Belediye hizmet alanları, Eğitim ve sağlık tesis alanları,

Sosyal ve kültürel tesis alanları,

Cami alanları,

Otopark ve meydan alanları,

Park alanları ve ulaşım yolları,

Belediye hizmet ve kültürel tesis alanları gibi birçok donatı alanı planlanarak bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlendi. Özellikle geniş park alanları ve ulaşım altyapısı, bölgenin yaşam kalitesini artıracak önemli unsurlar arasında yer aldı.

Başkan Büyükgöz: “Her adımı planlı, her metrekaresi değerli”

İmar uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Şehrimizi gelişigüzel değil, planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla büyütüyoruz. Hatipler Mahallemizde tamamladığımız bu çalışma; sadece bugünü değil, yarını da düşünen bir şehircilik yaklaşımının ürünüdür. Vatandaşlarımızın mülkiyet hakkını güvence altına alırken, sosyal donatı alanlarıyla güçlü ve dengeli bir yaşam alanı oluşturuyoruz” dedi.