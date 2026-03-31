GENEL:
Yaşayan İnsan Hazineleri Hereke İpek Halısı ve Örgü Sergisi Açılışı, Aktaş Çiftinin Katılımlarıyla Gerçekleştirildi

İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Hereke İpek Halısı ve Örgü adlı sergisinin açılışı Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

31 Mart 2026 Salı 19:48

Hereke ipek halısı ve örgü el işlerinin sergileneceği sergi açılışına Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Yaşayan İnsan Hazinelerimiz; Hereke İpek Halı Ustası Nuray Kıvanç ve Örgü Ustası Asime Koşal katıldı.
Aktaş çifti ve beraberlerindeki protokol üyeleri, geleneksel ve kültürel el sanatlarına ait kıymetli ürünlerin yer aldığı Yaşayan İnsan Hazineleri Hereke İpek Halısı ve Örgü sergisini beğeni ile gezerek ürünler hakkında bilgi aldılar.

Kocaeli Güzel Sanatlar Galerisi’nde Hereke'nin dünyaca ünlü ipek halılarının yanı sıra el emeği göz nuru örgü sanatına kadar geleneksel mirasımızın örneklerinin yer aldığı sergi 31 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

