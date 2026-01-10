GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’nin kilit noktasında trafiği rahatlatan çalışma tamamlandı; Ressamların değil, Büyükşehir’in eli değdi

Kocaeli trafiğine hayata geçirdiği yatırımlarla nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını birer birer tamamlıyor. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kavşağı’nda trafiği rahatlatan kavşak düzenlemesinde de yol çizgilerinin çizilmesiyle çalışmalar sona erdi.

Gebze'nin kilit noktasında trafiği rahatlatan çalışma tamamlandı; Ressamların değil, Büyükşehir'in eli değdi

10 Ocak 2026 Cumartesi 09:47

 YOL ÇİZGİLERİ ÇİZİLDİ

Ulaşım alanında yaptığı yatırımlarla kent trafiğinin daha sürdürülebilir olmasını hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kavşağı’nda yapılan düzenleme çalışmalarını tamamladı. Bu bağlamda Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler; refüj, kaldırım, altyapı ve asfalt çalışmalarıyla kavşağı hem estetik hem de işlevsel hale getirdi. İstanbul ve Gebze’den kampüse ve Darıca’ya girişlerde yoğun şekilde kullanılan kavşak, yeni haliyle daha güvenli ve akıcı bir trafik akışı sağlıyor. Büyükşehir ekipleri son olarak çalışma yaptığı alanda yol çizgilerini çizdi. Tamamlanan çalışmalarla ortaya çıkan manzara, üzerine resim yapılan tuvali anımsattı.

 

YOĞUN İMALATLAR GERÇEKLEŞTİRİDİ

Çalışmalar doğrultusunda yaklaşık 5 bin metrekare parke döşemesi, 2 bin 100 metre bordür ve 1000 metre refüj bordür döşendi. GTÜ Kavşağı’nda bin 500 ton PMT serimi, bin 200 binder serimi 3 bin ton aşınma asfalt serimi gerçekleştirildi. Ayrıca kavşak bölgesinin daha estetik görünümü için 36 adet aydınlatma direğinin montajı da yapıldı.

 

TRAFİK GÜVENLİĞİ VE AKICILIĞI ARTTIRILDI

GTÜ Kavşağı yenileme projesi kapsamında bölgede ilk olarak 760 metre yağmursuyu altyapı çalışması gerçekleştirildi. Ardından 6 bin metreküp yarma kazı, 2 bin metreküp dolgu, bin metreküp taş duvar ve fiber optik altyapı imalatları tamamlandı. Bu düzenlemelerle Gebze’de araç sirkülasyonunun daha verimli hale getirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amaçlandı. Kritik kavşaklar ve ana arterler yeniden düzenlenerek trafik akışının hızlanması hedeflendi.

 

PARK VE BAHÇELERDEN YEŞİL ALAN ÇALIŞMASI

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’nın üstyapı çalışmalarının yanı sıra Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de kavşak bölgesindeki yeşil alanda yoğun mesai harcadı. Bu kapsamda 11 bin metrekare alanda çimlendirme, 62 adet mazı ve 3 adet kırmızı yapraklı dişbudak ağaçlarının dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca 43 kamyona denk gelen 560 metreküp toprak serimi ve 11 bin metrekare alana sulama tesisat sistemi yapıldı. Bu çalışmaların yanı sıra alandaki okaliptüs ağaçlarının bakımları da gerçekleştirildi.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ 50 YILLIK GAZETECİLİK HATIRALARIM VE TOPLANMAYAN 2. İLETİŞİM ŞURASI 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ 50 YILLIK GAZETECİLİK...
Büyükşehir’den birlik ve kooperatiflere yüzde 75 hibeli tarım desteği; Tarımsal üretime geniş kapsamlı destek Büyükşehir’den birlik ve kooperatiflere yüzde...
Vatandaşın imdadına Kocaeli Büyükşehir Zabıtası yetişiyor; Mağdur vatandaşlara zabıta şefkati Vatandaşın imdadına Kocaeli Büyükşehir Zabıtası...
Kocaeli, 4 bir yandan raylarla buluşuyor Başkan Büyükakın: “Raylı sistemde kapasiteyi sürekli artırıyoruz” Kocaeli, 4 bir yandan raylarla buluşuyor Başkan...
Büyükakın: Anne Şehir ile dünyayı iyileştirebiliriz Büyükakın: Anne Şehir ile dünyayı iyileştirebiliriz
Büyükşehir’den göl manzarasında ders ve okuma keyfi; Alev Alatlı Kütüphanesi, gençlerin göz bebeği oldu Büyükşehir’den göl manzarasında ders ve okuma...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ 50 YILLIK...
10 Ocak gazeteciler günü dolayısı ile bir çok etkinlik yapılıyor gazeteciler günü kutlanıyor bilgi bilişim...

Haberi Oku