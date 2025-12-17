banner1217
Vali Aktaş, Derince İlçe Jandarma Komutanlığı İnşaatı ve Derince İlçe Emniyet Müdürlüğünde İncelemelerde Bulundu

Vali İlhami Aktaş, Derince ilçemizde yapımı devam eden Derince İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasında ve Derince İlçe Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

17 Aralık 2025 Çarşamba 11:53

 Derince İlçe Jandarma Komutanlığı İnşaatında İncelemelerde Bulunuldu

 

Muhtarlar toplantısı sonrası yapımı devam eden Derince İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasında incelemelerde bulundu.

 

Derince İlçe J.K.V. J. Asb. Kd. Bçvş. Halis Açıkgöz rehberliğinde inşaat alanında incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

 

Çalışmalarda emeği geçen herkese kolaylıklar dileyen Vali Aktaş buradaki ziyaretlerini sonlandırdı.

 

Derince İlçe Emniyet Müdürlüğünde İncelemelerde Bulundu

 

İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş, çalışmalar hakkında brifing aldı. 

 

İlçe Emniyet Müdürü Ömür Kuyu ve emniyet personeli tarafından karşılanan Vali İlhami Aktaş, personele kolay gelsin dileklerinde bulundu ve Denetleme Defterini imzaladı.

 

İlçe Emniyet Müdürü Ömür Kuyu ile bir süre görüşüp, emniyet ve asayiş durumu ile bina, personel, araç gereç durumları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali İlhami Aktaş, bölgelerinde asayişin temini ve muhafazası için mesai mefhumu gözetmeksizin yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

 

Vali Aktaş’a incelemeleri sırasında; Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, İl Emniyet Müdür V. Erdal Aydınlık, İl Jandarma Komutan V. J. Alb. Vahittin Kalay, Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem eşlik ettiler.


(Erkan ERENLER)

