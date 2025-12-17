Körfezray Metro Projesi’nde çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor; Derince’de iki TBM kuruluma hazırlanıyor

Kocaeli’nin ulaşım geleceğini şekillendirecek Körfezray Metro Projesi’nde kazı çalışmaları yapan ve kamuoyunda ‘köstebek’ olarak bilinen TBM’lerden ikisi daha kuruluma hazırlanıyor. Seka Devlet Hastanesi sahasında Tünel Açma Makinesi (TBM) ile kazı çalışmaları devam ederken, Tüpraş-Petkim hattına doğru görev alacak iki TBM ise kurulum için Derince Millet Bahçesi’ne getirildi.

KAZI VE KURULUM ÇALIŞMALARINDA ARALIKSIZ MESAİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Körfezray Metro Projesi’nde kazı ve tünel açma faaliyetleri takvime göre tam zamanlı olarak ilerliyor. Projenin ilk etabında görev alacak 6 Tünel Açma Makinesi (TBM) için sahada gerçekleştirilen kurulum ve kazı çalışmaları, ana merkez üsleri olan Seka Devlet Hastanesi ve Derince Millet Bahçesi sahasında eş zamanlı olarak ilerletiliyor.

ÜÇ TBM KAZIYA DEVAM EDİYOR, BİR TBM HAZIRLANIYOR

Projenin ilk etabı kapsamında başlatılan çalışmalar doğrultusunda Seka Devlet Hastanesi şantiyesinde kurulan iki adet TBM, 6 Eylül 2025 tarihinden itibaren Otogar yönüne doğru 24 saat esasına göre tünel açma faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürüyor. Diğer yandan Seka Devlet Hastanesi sahasından Derince Millet Bahçesi yönüne doğru 8 Aralık 2025 tarihinde başlatılan tünel kazı çalışması bir TBM ile devam ediyor. Aynı hatta görev alacak diğer TBM’nin sahadaki montaj ve kurulum faaliyetleri sürerken, aralık ayı içerisinde devreye alınarak kazı çalışmalarına 2 TBM ile devam edilmesi planlanıyor.

DERİNCE’DE 2 TBM’İN MONTAJ SÜRECİ HIZLANIYOR

Bu çalışmalarla eş zamanlı olarak Derince Millet Bahçesi’nden Tüpraş-Petkim hattına doğru kazı gerçekleştirecek olan 2 TBM için ise gerekli altyapı hazırlıkları sahada tamamlandı. Montaj ve kurulum süreçleri planlanan takvime uygun şekilde ilerleyen çalışmalar kapsamında Derince Millet Bahçesi’ne getirilen her iki TBM’nin kurulum çalışmalarının bu ay içerisinde başlatılması, Ocak- Şubat 2026 döneminde ise devreye alınarak kazı faaliyetlerine başlanması hedefleniyor.

13 İSTASYONDA AKTİF SAHA ÇALIŞMASI VAR

Projenin 27 kilometrelik ilk etabında yer alan toplam 18 istasyondan 13’ünde kapama, fore kazık, dolgu ve zemin iyileştirme gibi inşaat faaliyetleri aktif olarak yürütülüyor. Kalan 5 istasyonda ise saha uygulamalarına hazırlık çalışmaları devam ederken, bu çalışmalar ana iş programına uygun olarak etaplar hâlinde planlanıyor. Takvime uygun ve titizlikle sürdürülen bu çalışmalar sayesinde, Körfezray Metro Projesi ile Kocaeli’de konforlu, güvenli ve hızlı bir ulaşım dönemi başlatılacak.

KÖRFEZRAY METRO İSTASYONLARI

1.Tüpraş- Petkim

2.Körfez-Tütünçiftlik

3.95 Evler

4.Derince EAH

5.Derince Merkez

6.Derince Millet Bahçesi

7.Kuruçeşme

8.Seka Devlet Hastanesi

9.Seka Park

10.Cumhuriyet Parkı

11. Milli İrade Parkı

13. Otogar

14.Yahya Kaptan

15.Poyraz

16.Fındıklı

17.Kartepe

18.İzmit Doğu







(Erkan ERENLER)