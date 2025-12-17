Dev projede geofoam bloklar 350 milyon TL tasarruf sağladı; Başiskele’deki koridor projesi tasarrufla daha değerli

9 KÖPRÜ, 7 MENFEZ İNŞA EDİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2 milyar TL maliyetli Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. Başiskele-İzmit arasındaki trafiği önemli ölçüde rahatlatmayı planlayan projede 20.489 metrelik fore kazık imalatı yüzde 93’e ulaştı. Geçtiğimiz Haziran ayı sonunda başlayan projede, 16 kilometrelik ulaşım koridoru yapılacak. D-130 Karayolu’ndaki trafiğe nefes aldıracak proje kapsamında 9 köprü, 7 menfez ve yayaların güvenliği için 2 adet yaya üst geçit yer alıyor. Koridor boyunca yaklaşık 300 bin metreküplük kazı ve dolgu çalışması yapılacak. Projede yaklaşık 100 bin metreküp geofoam teknolojisi de kullanılacak.

30 BİN METREKÜP BETON KULLANILACAK

Projenin yol yapımı aşamasında 167 bin ton PMT (plentmiks temel) ve asfalt serimi yapılacak. Bunun yanı sıra 30 bin metreküp beton dökümü ve 5 bin 500 ton nervürlü demir kullanılacak. Trafik güvenliği ve altyapı bütünlüğü açısından proje kapsamında 13 bin metre yağmursuyu hattı ve 11 bin 500 metre oto korkuluk imalatı da gerçekleştirilecek. Böylece sürüş güvenliği ve bölgenin altyapı dayanıklılığı önemli ölçüde artırılacak.

İLERLEME YÜZDE 38’E ULAŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi 1. Etap Yapım İşi” tüm hızıyla sürüyor. Projenin fiziksel ilerleme oranı yüzde 38’e ulaşırken, bölgede şu anda zemin iyileştirme, geogrid-geokompozit malzemeleri serimi, geofoam blok dolgu, yük yayma platformu (yol betonu) ve yol üstyapı imalatı (mekanik + sıcak karışım) devam ediyor.

GÜNEY YAN YOLDA GÜZERGÂH BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANDI

Güney yan yolda (İzmit İstikameti) geofoam dolgu imalatları tamamlandı, üstyapı imalatına başlandı. 200 metrelik bölümde ise bitümlü temel birinci kat asfalt serimi yerine getirildi. 250 metrelik bölümde de plentmiks alt temel serimi tamamlandı. Güzergâh üzerindeki askeriye altgeçit köprüsünün (güney kısım) betonarme imalatları tamamlanarak güzergâh bütünlüğü sağlandı.

YOLLAR UZUN ÖMÜRLÜ OLACAK

Kuzey yan yolda (Gölcük istikameti/Ömer Türkçakal Bulvarı bağlantısından sonraki kısım) geofoam dolgu çalışmaları devam ediyor. Güzergâh üzerindeki askeriye altgeçit köprüsünün (kuzey kısım) betonarme imalatları tamamlanarak güzergâh bütünlüğü sağlandı. Gölcük istikameti yan yol başlangıcında geofoam dolgu imalatları tamamlandı. Yük yayma platformu ve beton döküm çalışmalarının tamamlandığı bölgede yolların uzun ömürlü olması adına plentmiks alt temel serimine başlandı.

ZEMİN İYİLEŞTİRME YÜZDE 90’A ULAŞTI

D-130 Karayolu-Ömer Türkçakal Bulvarı bağlantı kolundaki güzergâhta geofoam dolgu çalışmaları yüzde 80 seviyesine ulaştı. Köprü yaklaşımları ve yol güzergahı bölgelerinde zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında derin karıştırma metodu imalatlarının ise yüzde 90’ı tamamlandı.

4 KÖPRÜ AYAĞI TAMAMLANDI

Yapılacak 9 adet köprü için yapılan fore kazık imalatlarının yüzde 93’ü tamamlandı. Başiskele giriş-çıkış kavşağı bölgesindeki köprülerin betonarme imalatları devam ediyor. Giriş-çıkış kavşağında 2 adet köprü bulunuyor. Toplamda 10 adet köprü ayağından 4 tanesi tamamlanırken, 6 köprü ayağının betonarme imalatı ise sürüyor. Güney ve Kuzey yan yol güzergahı üzerindeki askeriye altgeçit köprülerinin betonarme imalatı da tamamlandı. Köprülerde kullanılacak prefabrik kirişlerin üretimlerinin yüzde 35’i tamamlandı.

FORE KAZIKLI İKSA SİSTEMİ YAPILIYOR

Güney yan yol güzergahı Atatürk Caddesi-Millet Caddesi arasında kalan kısımda genişletme çalışmaları devam ediyor. Bölgede yüksek kot farkı ve yapılaşmanın çok yakın olması sebebiyle yol ve çevre güvenliği sağlanıyor. Bu amaçla fore kazıklı iksa sistemi yapılıyor. İksa duvarı imalatı kapsamında şev stabilitesinin korunması amacıyla zemin çivisi, duvar yapısı olarak fore kazık imalatları yapılıyor. İmalat sürecinde bölgedeki zemin davranışlarının takibi için inklinometre ölçümleri düzenli olarak alınıyor.

ELEKTRİK HATLARI YER ALTINA ALINIYOR

Anayol güzergâhı üzerindeki aydınlatma imalat çalışmaları kapsamında armatür montaj çalışmaları devam ederken, ilerleme oranı da yüzde 95 seviyesine ulaşıldı. İmalatı yapılan yeni nesil led armatürler ile enerji tasarrufu sağlanacak. Bölgedeki orta gerilim elektrik hatlarının yer altına alınma süreci ise devam ediyor. Bu kapsamda 3 adet trafonun montajı ve 5 kilometre kablo imalatı tamamlandı.

350 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANDI

Geofoam bloklarla dolgu yapılan bölgede ilk yatırım maliyetinde yaklaşık 350 milyon TL tasarruf sağlandı. 9 bin tırın trafiğe çıkışının önüne geçilerek trafiğin yükü hafifletildi. Böylece trafikte oluşacak egzoz gazının da çevreye vereceği zarar önlenecek. Azalan tır seferleri ile yaklaşık 14 milyon TL’lik yakıt tasarrufu sağlanacak. 9 bin tırın trafiğe çıkmaması ile sürücülerin 26.912 saat zaman kazancı olacak. Zaman kazancının hesaplanmış maliyeti ise yaklaşık 5.8 milyon TL olarak belirtildi.





(Erkan ERNELER)