Başkan, Sivaslılar ile bir araya geldi Büyükakın: İstişare eden yanılmaz

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Kocaeli Sivas Dernekler Federasyonu(KOSİDEF), Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı kahvaltıda ağırladı. Körfez Belediyesi Nazende Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen buluşmada Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, KOSİDEF Başkanı Zafer Dolu ve federasyon yöneticileri hazır bulundu. Son derece sıcak ve samimi geçen buluşmada Başkan Büyükakın, Sivaslılar tarafından davul eşliğinde karşılandı. Federasyon Başkanı Zafer Dolu, kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Büyükakın’a teşekkür ederken, “Başkanımız, sorunlarımızın çözümü noktasında her zaman bize destek veriyor. Hemşehrilerim olarak kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.

HERKESİN BELEDİYE BAŞKANIYIZ

KOSİDEF üyelerini tek tek dinleyen ve taleplerini not alan Başkan Büyükakın, “Burada çok güzel bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Biz bu toplantıları neden yapıyoruz? Temel sebebi şu; Belediye başkanları olarak yoğun tempoda çalışmak zorundayız. Durup düşünme ve karar verme safhasında insanların en çok istediği şeyin ne olduğunu kestirmek bazen zor oluyor. Bu toplantılar, işte bu açıdan iyi oluyor. Biz herkesin belediye başkanıyız. Kocaeli hepimizin. Alınan kararlar da herkesi etkiliyor. Dolayısıyla biz bu kararları alırken insanlarla mümkün olduğunca istişare etmeliyiz. Bizim kültürümüzde de vardır. İstişare eden yanılmaz” şeklinde konuştu.

AŞIK VEYSEL ANI EVİ

Federasyon üyelerinin, “Ünü Sivas’ı ve Türkiye’yi aşmış halk ozanımız Aşık Veysel’in isminin yaşatılacağı bir anı evi yapılmasını istiyoruz” talebini de değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu konunun bir süredir gündemlerinde olduğunu vurguladı. Başkan Büyükakın, “Kocaeli’ye Aşık Veysel Anı Evi’ni kazandırmak istiyoruz” dedi. Programın sonunda federasyon üyeleri, Başkan Büyükakın için Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü seslendirdi. Başkan Büyükakın da türküye eşlik etti.





(Erkan ERENELR)