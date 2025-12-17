Büyükşehir, filosunu 68 otobüsle güçlendirdi Büyükakın: Türkiye’nin en genç ulaşım filosu Kocaeli’de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, tamamen öz kaynakları ile aldığı çevre dostu, konforlu ve son model 68 yeni otobüs hizmete alındı. Başkan Büyükakın yeni araçlarla birlikte Kocaeli’nin, Türkiye’nin en genç ulaşım filosuna sahip olduğunu vurgularken, “Cazip hale getirdiğimiz toplu taşımada belediye otobüsleri ile günde 145 bin yolcu taşıyoruz” dedi.

FİLO SAYISI 753’E YÜKSELECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım filosunu güçlendirmeye devam ediyor. 5 Aralık’ta 10 yeni tramvay aracını hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, bugün de çevre dostu, konforlu ve son model 123 otobüsün 68’ini filoya dahil etti. 55 adet otobüsün alım süreci devam ederken, Büyükşehir envanterinde bulunan ancak yaş haddinden dolayı çalıştırılmayan 42 araç düşüldüğü ve 55 aracın alım süreci bittiğinde toplam filodaki araç sayısı 753 olacak.

BAŞKAN DİREKSİYONA GEÇTİ

Yeni otobüslerin hizmete alım töreni, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Serhan Çatal, Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ile ulaşım kooperatiflerinin yöneticileri katıldı. Başkan Büyükakın törenin sonunda otobüslerden birinin şoför koltuğuna geçti. Protokol üyeleri ile birlikte Kocaeli Kongre Merkezi otoparkında bir tur attı. Diğer otobüsler de konvoy yaparak şehir turu attı.

2025’TE 52 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Törende konuşan Başkan Büyükakın, Kocaeli’deki toplu taşıma için çok anlamlı bir gün yaşadıklarını belirti. UlaşımPark bünyesindeki otobüslerle ilgili genel bilgiler veren Başkan Büyükakın, “2025 yılı içinde 52 milyon yolcuyu taşımışız. Günlük yolcu sayımız 145 bin civarında. Yine günde 4 bin 357 sefer gerçekleştiriliyor. Bu, kilometre bazına vurulduğunda yaklaşık 134 bin kilometre demek. Gerçekten inanılmaz bir kapasite. Bunların bakımlarını her gün yapacaksınız. Temizlenmeleri, seferlere hazır hale getirilmeleri, çok büyük bir işletme operasyonu gerektiriyor. Bu kadar zor bir işi bu kadar az sorunla başarmak çok önemli. UlaşımPark, bunu başarılı bir şekilde yerine getiriyor” dedi.

KOOPERATİFLERLE UYUM ÇOK İYİ

Başkan Büyükakın, otobüs almakla sorunun çözülmediğini vurgulayarak, “Araçları aldığınızda olay bitmiyor. Zaman içinde eskiyenlerin yerine yenilerini almanız gerekiyor. Sayısını artırmanız gerekiyor. Geçmişten gelen sistemler var ve onlarla uyum içinde yürütmeniz de önemli. Bir tarafta özel halk otobüsleri var. Onların taşımacılık sistemleri var. Eskiden 1-2 tane otobüs almaya kalktığımızda ortalık ayağa kalkardı. Esnaf, ‘Biz taşıyoruz. Siz niye otobüs alıyorsunuz?’ derdi. Ama öbür tarafta vatandaşın talepleri vardı. Bizim derdimiz kimsenin ekmeği ile oynamak değil. Derdimiz, kentin insanına en güzel şekilde hizmeti götürmek. O zaman bir uyumu da sağlamak lazım. Bugün esnafımızın da törende olması, başarılı olduğumuzun en açık göstergesi.

TOPLU TAŞIMAYI ÖNEMSİYORUZ

Ulaşımda toplu taşımanın payını artırmak istediklerini özellikle belirten Başkan Büyükakın şunları söyledi: “Toplu taşıma araçlarını kullanan yolcu sayısını artırmamız lazım. Toplu taşımayı, insanların tercih ettiği bir sistem haline getirmemiz lazım ki herkes buradan mutlu olabilsin. Biz bütün gayretimizi buna yönelttik. Bir taraftan filomuzu yenilemeye çalıştık. Bugün itibarıyla UlaşımPark bünyesinde 672 tane toplu taşıma aracımız bulunuyor. Son 7 yılın içinde filomuzun sayısı 2'ye katlandı. Bir yandan da raylı sistemler ağını genişletiyoruz. Tramvayda 9 kilometre ile başladığımız hattı 19 kilometreye çıkarmak için uğraşıyoruz. Özel halk otobüslerinin bizim otobüslerimizle ve raylı sistemlerimizle entegrasyon çalışmaları ise devam ediyor. Bu, toplu taşıma ağının güçlenmesine vesile olacak ve böylelikle daha hızlı, daha konforlu, daha güvenli bir ulaşım ağı da kurulmuş olacak.

FİLOMUZUN GENÇ OLMASI GURUR VERİCİ

Bugün teslim aldığımız 68 otobüsün tamamı Euro 6 standartlarına sahip. Şehrin hava kalitesine olumlu etki edecek araçlar olmaları önemli. Bu araçlarımızla birlikte ulaşım filomuz, 5 yaş ortalamasına sahip olacak. Ve Türkiye'nin en genç filosu Kocaeli'de olacak. Bu da ayrı bir gurur vesilesi. Bireysel yolculukların yerini topu taşıma yolculuklarıyla değiştirmek gerekiyor ve bizim de zihnimizi yoğunlaştırdığımız nokta işte tam da burası. Amacımız, artan trafik yoğunluğunu azaltmak.

41G’DE ANLAŞMA AŞAMAZINDAYIZ

Mesela en son hayata geçirdiğimiz 41 K Hattı bunlardan bir tanesi. Körfez’den başlayıp Köseköy’e kadar devam eden 41 K Hattı, entegre bir sistem. Havuz sistemiyle birlikte özel halk otobüsleri ile de entegre bir şekilde çalışıyor. Aynı hattı güneyde yapmayı planlıyoruz. Orada da özel halk otobüslerimizin yöneticileriyle oturduk, planlamalarımızı yaptık. Anlaşma aşamasındayız. İnşallah çok kısa zamanda İzmit Körfezi’nin güneyinde 41G Hattı’nın devreye alınması söz konusu olacak. Aynı şeyi batı yakasında planlıyoruz. Orada da benzer bir şekilde bir çalışma olacak. Amacımız, birbirini ezen hatları entegre şekilde çalıştırmak. Bu noktada özellikle esnaf odalarını temsil eden arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Orada da bir an önce yol almalıyız. Böylelikle daha verimli bir sisteme doğru, hızlı bir şekilde ilerlenmiş olunacak.

ÖZ KAYNAKLARLA ALINDI

Bu otobüsleri kendi öz kaynaklarımızla aldık. UlaşımPark şirketimize devrettik. İşletmeciliğini onlar yapacak. Çünkü operasyonel kolaylığı daha fazla. UlaşımPark uzmanlaşmış bir işletme olduğu için böyle bir yol tercih ettik. Bu otobüsler yeni gelinler gibi süslendi. Şehrimize güzel hizmeti müjdeliyor. İnşallah kazasız belasız, güzel günlerde şey şehrimizin konforlu, güvenli ve hızlı bir şekilde yolculuk etme imkanını verir. Bir de şu noktaya vurgu yapmak istiyorum. Yeni otobüslerin 10’unu 10 yeni kadın şoförümüz kullanacak. 5 kadın adayımız da var. Tebrik ediyorum ama bu sayının artmasını diliyorum. Otobüslerimizin bir kez daha şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

9 YILDA 290.748.328 YOLCU

UlaşımPark, 2025 yılında lastik tekerlekli araçlar ile toplam 51.717.433 yolcuyu taşırken, hizmete başladığı Şubat 2016’dan günümüze kadar ise toplamda 290.748.328 yolcuya hizmet verdi. Araçlar, günlük olarak 4.357 sefer ve 133.918 kilometre yol yapıyor. Bu sayı, UlaşımPark kurulduğundan bu güne toplam 301.209.368 kilometre ile dünya etrafında 7.516 sefer dolaşımına denk geliyor.

GÜNLÜK 454.128 YOLCU KAPASİTESİ

UlaşımPark ile 21.397 oturan yolcu, 47.609 ayakta yolcu, toplamda 69.006 yolcu aynı anda seyahat edebiliyor. Alımı devam eden 55 araç ile birlikte bir seferde toplam 75.703 yolcu aynı anda seyahat edebilecek. Araçlar, sefer sayısına göre ise günlük 454.218 yolcuya hizmet verme kapasitesine sahip.





