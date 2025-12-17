KO-MEK’li 3 kursiyer, “Nadide Hobi” ile kendi işinin patronu oldu; Kursiyerlikten patronluğa uzanan yolculuk

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (KO-MEK) ahşap boyama, ebru, makrome, kâğıt rölyef ve çanta dikimi gibi farklı branşlarda eğitim alan Zeynep Badem, Gülüfer Takı ve Şükran Yamaç, aldıkları eğitimleri profesyonel bir girişime dönüştürerek “Nadide Hobi” adıyla kendi iş yerlerini açtı. Ürettikleri el emeği ürünleri satışa sunan üç ortak, KO-MEK’in sunduğu ücretsiz ve nitelikli eğitimlerle hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

ÖRNEK BİR GİRİŞİME İMZA ATTILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarına

(KO-MEK) bağlı Körfez Kurs Merkezi’nde ahşap boyama, ebru, makrome, kâğıt rölyef ve çanta dikimi gibi farklı branşlarda eğitim alan 3 kursiyer, ürettikleri el emeği ürünleri satışa sunarak kendi işinin patronu oldu. Sadece kendi ürünlerini satmakla kalmayan girişimci kursiyerler, KO-MEK’te üretim yapan arkadaşlarının çalışmalarını da dükkânlarında sergileyip satışa sunuyor. Böylece elde edilen gelir, hem diğer kursiyerlere ek kazanç sağlıyor hem de onlara yeni istihdam alanı oluşturuyor. Üç ortak, “Nadide Hobi” çatısı altında bir araya gelerek hem kendi ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirdi hem de çevrelerindeki kadınlara destek olan örnek bir girişime imza attı.

KO-MEK’LE ÜRETEREK KAZANIYORLAR

KO-MEK’in mesleki eğitimlerle istihdama sunduğu katkının en güzel örneklerinden biri olan bu başarı hikâyesi, kadınların kendi emekleriyle üretip kazanç elde edebileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kente değer katan KO-MEK, kursiyerlerin meslek edinmelerine, girişimcilik ruhlarını geliştirmelerine ve iş hayatına aktif şekilde katılmalarına önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

“HOBİMİZ İŞİMİZ OLDU”

KO-MEK Körfez Kurs Merkezi’nde eğitim aldıkları dönemde üç arkadaş olarak bu yola çıkmaya karar verdiklerini belirten Zeynep Badem, “Hobimiz işimiz olsun istedik. Yaptığımız işleri insanların görmesini, bu çalışmalardan ilham almalarını, hatta gelip burada yeni şeyler öğrenmelerini arzu ettik. Sadece ürettiğimiz ürünleri satmakla kalmıyor, aynı zamanda ham objeleri de dükkânımıza getirerek KO-MEK kursiyerlerinin malzemelere daha kolay ulaşmasını sağlıyoruz. Böylece kurs merkezindeki arkadaşlarımızın ayağına malzeme götürmüş oluyoruz” dedi.

“ÖĞRENMEK İSTEYEN HERKESE KAPIMIZ AÇIK”

İş yeri kurma fikrinin ortaklarından Şükran Hanım’dan geldiğini ifade eden Badem, “İlk teklifi Şükran Hanım yaptı, biz de hiç düşünmeden kabul ettik. Ardından dükkânımızı tutarak işe başladık” dedi. Kurdukları işletmede geri dönüşüme de büyük önem verdiklerini vurgulayan Badem sözlerini şöyle sürdürdü; “Burayı geri dönüşüm ürünleriyle tasarladık. Raflarımız, masalarımız, dekorlarımızın çoğu geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşuyor. Bu yaklaşım bize hem maddi olarak kolaylık sağladı hem de çok daha sıcak, samimi ve özgün bir ortam oluşturdu. Atölyemizde workshoplar gerçekleştiriyoruz, isteyenlere eğitim veriyoruz. Öğrenmek ve üretmek isteyen herkese kapımız açık” diyerek sözlerini tamamladı.

“KO-MEK İLE YENİ BECERİLER KAZANDIM”

Şükran Yamaç ise konuşmasında, eşinin işi dolayısıyla geldikleri Körfez’de KO-MEK’in kurslarıyla tanıştığını belirterek,“KO-MEK’te hem hat hem de ahşap boyama kurslarına yazıldım. KO-MEK’in bizlere sunduğu kültürel ve eğitsel hizmetler gerçekten çok değerli. Bu kurslar sayesinde hem yeni beceriler edindim hem de bugün birlikte iş kurduğum arkadaşlarımla tanıştım. Öğrendiklerimizin sadece bize kalmasını istemedim. Çocukluğumdan beri üretmeyi, bir şeyler ortaya koymayı ve faydalı çalışmalar yapmayı hep sevdim. KO-MEK’te aldığımız eğitimlerin ardından, bu birikimi bir adım ileri taşıyarak bir iş yeri kurma fikri gelişti” diye konuştu. Eşlerinin de destekleriyle bu hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini belirten Yamaç, “Aldığımız eğitim, edindiğimiz dostluklar ve ailelerimizin desteğiyle bu işletmeyi hayata geçirdik. İnsanların gelip üretim sürecine katılabileceği, öğrenebileceği ve keyifle vakit geçirebileceği bir alan oluşturduk” dedi.

“ÇOCUKLUK HAYALİMİ GERCEKLEŞTİRDİM”

Ortaklardan Gülüfer Takı ise el sanatlarına olan ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını belirterek, “El sanatları, küçük yaşlardan beri tutkuyla bağlı olduğum bir alan. Bu nedenle KO-MEK’te eğitim almaya başladım. Eğitim sürecinde Şükran arkadaşımızın önerisiyle kendi iş yerimizi açma fikri doğdu ve biz de birlikte adım atmaya karar verdik. Burada birçok branşta üretim yaparak satış gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda KO-MEK’te eğitimlerimiz devam ediyor. Sürekli kendimizi geliştiriyor, yeni teknikler öğreniyoruz. KO-MEK bizi çok değerli arkadaşlarla tanıştırdı, hem meslek sahibi olmamızı sağladı hem de bu iş yerini açma fırsatını verdi” diye konuştu. Gülüfer Takı, kendilerine sunduğu imkânlar ve destek için KO-MEK’e teşekkür etti.

“KO-MEK BENİ İŞ SAHİBİ YAPTI”

Nadide Hobi’de ürünlerini satarak aile ekonomisine katkı sağlayan KO-MEK kursiyeri Ümmü Gülsüm Göksel ise duygularını şu sözlerle dile getirdi; “Ben de KO-MEK’te eğitim alıyorum. İş yeri açıldıktan sonra arkadaşlarımız, ürettiğim kokulu taş objelerinin burada satılmasını teklif etti. Böylece ben de yaptığım ürünleri Nadide Hobi’de satışa sunmaya başladım. KO-MEK, birçok kadına hem ekmek kapısı hem de hobi alanı kazandırıyor. Ücretsiz alınan eğitimler sayesinde ev hanımları kendi emeklerini satabiliyor, aile ekonomilerine katkıda bulunabiliyorlar. KO-MEK, beni hem iş sahibi yaptı hem de birçok insanla tanışmama, sosyalleşmeme vesile oldu” dedi.

KO-MEK KADINLARIN GÜCÜNÜ BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYOR

“Nadide Hobi” adıyla hayata geçirilen girişim, KO-MEK’in kadınlara sunduğu eğitim, üretim ve istihdam desteklerinin somut bir örneği olarak dikkat çekiyor. Kursiyerler hem kendi emeklerini ekonomik değere dönüştürüyor hem de diğer kadınların da üretime katılmasına imkân sağlıyor. KO-MEK, Kocaeli’nin her ilçesinde kadınların meslek edinmesine, kendi işini kurmasına ve ekonomik hayata daha güçlü şekilde katılmasına katkı sunmaya devam ediyor.