GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TGRT'DE MARKA KENT KOCAELİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com vakfı kültür hizmeti olarak dünyanın bir çok ülkesinde çektiğimiz devri alem belgesel tv programımız her gün bir çok tv kanalında yayınlanmaya devam ediyor.

TGRT'DE MARKA KENT KOCAELİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

04 Ocak 2026 Pazar 11:31

 https://www.facebook.com/share/v/14Nu4bj9yaM/?mibextid=wwXIfr



 KOCAELİ SANAYİ TARİHİNDE  HEREKE İPEK HALİ  BELGESELİMİZ  


An itibari ile 3 -4 OCAK 2026 bugün 2018 tarihinde HEREKE İPEK HALİ VE TÜRK SANAYİ TARŞHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR. 


  DEVRİ ALEM  BELGESEL PROGRAMIMIZ TGRT BELGESEL TV DE 13 YILDIR  YAYINLANIYOR 

13 yıldır Her gün TGRT belgesel  tv de  sabah  7.30  öğleyin 12 ve gece 03 de yayınlanan  devri alem  belgeselin programlarımızı  internet den izleyebilir  kitaplarımızı www.ismailkahraman.net den indirip  okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle  paylaşabilirsiniz

  DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMLARIMIZ


İKTAV BELGESEL YAYINCILIK BELGESELLERİMİZ


  KİTAP YURDU DEVRİ ALEM YAYINLARI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOCAELİ BASININ ACI KAYBI KOCAELİ BASININ ACI KAYBI
Kocaeli Büyükşehir’in dev projesinde durmak yok; Sosyal Yaşam Merkezi’nde çalışma temposu yüksek Kocaeli Büyükşehir’in dev projesinde durmak yok;...
“Çek İlet” 2025’te 5 binin üzerinde talep iletti “Çek İlet” 2025’te 5 binin üzerinde talep...
Büyükşehir, minik kalplere at sevgisi aşılamaya devam ediyor; 2025’te 6 bin 789 çocuğa binicilik eğitimi Büyükşehir, minik kalplere at sevgisi aşılamaya...
Şehit Ergün Köncü Caddesi’nde yoğun imalat Şehit Ergün Köncü Caddesi’nde yoğun imalat
TGRT'DE KOCAELİ SANAYİ TARİHİNDE HEREKE İPEK HALİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR TGRT'DE KOCAELİ SANAYİ TARİHİNDE HEREKE İPEK...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KOCAELİ BASININ ACI KAYBI
Kocaeli basınının Canlı Şahidi İsmet Çiğit 68 Yaşında Vefat Etti.

Haberi Oku