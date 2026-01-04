KOCAELİ BASININ ACI KAYBI

Kocaeli basının canlı şahitlerinden MAVİ Kocaeli Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni duayen gazeteci İsmet Çiğit 68 yaşında hayatını kaybetti.





KOCAELİNİN yarım asırlık gazetecisi İsmet Çiğitin vefatı ailesi ve Basın camiasında büyük üzüntü meydana getirdi. Merhumun cenazesi yarın (4 Ocak Pazar) öğle namazına müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.





Gebze gazetesi ve devri alem belgesel tv programı olarak Gazeteci İsmet Çiğite Allah cc dan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum





İSMET ÇIĞIT 68 YAŞINDA VEFAT ETTİ





Kocaeli yerel basınının öncü isimlerinden, yarım asırlık meslek hayatına binlerce köşe yazısı sığdıran usta gazeteci İsmet Çiğit (68), bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Kent kamuoyunun her gün yazılarını yakından takip ettiği, gazeteciliği bir yaşam tarzı olarak benimseyen Çiğit’in vefatı şehirde büyük bir hüzünle karşılandı.





Yarım Asırlık Bir Kalem Sustu

Merhum gazeteciler Dündar Çiğit ve Birsen Çiğit’in evladı olan İsmet Çiğit, gazetecilik mirasını ailesinden devralarak 50 yıl boyunca kentin nabzını tuttu. Merhum gazeteci Nahit Çiğit’in ağabeyi olan İsmet Çiğit; Ayşen Çiğit’in eşi, Can ve Emir Çiğit’in babaları, Ekin Alp’in ise dedesiydi.





TABURCU EDİLMİŞTİ

Kocaelili duayen gazeteci İsmet Çiğit, yaklaşık 6 ay kadar önce şeker rahatsızlığından dolayı Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılmış ve burada tedavi görmüştü. Bir ara entübe edilen Çiğit, bir hafta sonra uyandırılmıştı. Bir aylık tedavisi sonrasında sağlık durumu iyiye gitmiş ve taburcu edilmişti. (Kaynak Kocaeli gazetesi )





KOCAELİ BASINI CANLI ŞAHİDİNİ KAYBETTİ





Kocaeli Basının canlı şahidi Gazeteci İsmet Çiğit in Kocaeli Üniversitesi'nde yaptığı konuşulmayı merhum İsmet çiğitin hatırasına ithaf ediyor Kocaeli üniversitesi resmi internet sayfasında yer alan haberi sizlerle paylaşıyorum









Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü tarafından düzenlenen 'Yerel Basının Sorunları' konulu söyleşiye Özgür Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmet Çiğit konuk oldu.





Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi 16 Ocak Amfisi'nde gerçekleşen etkinliğe, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Füsun Alver, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Selma Koç ve Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Betül Pazarbaşı, Özgür Kocaeli Gazetesi Editörü Ali Gündoğdu ve çok sayıda öğrenci katıldı.





"Hayatımı yazarak kazanmış biriyim, böyle bir kalabalığı beklemiyordum, konuşma konusunda iddiam yok" diyerek cümlelerine başlayan İsmet Çiğit, 40 yıldır bu mesleği icra ettiğini vurguladı. Kocaeli'de sarı basın kartı taşıyan iki üç kişiden biri olduğunu belirten Çiğit öğrencilere, "Gazeteci olmanızı tavsiye etmem, fakat okulu bitirmenizi tavsiye ederim" ifadelerini kullandı. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu olduğunu söyleyen Çiğit, okulu babasının baskısıyla bitirdiğini söyledi. Okuldaki anılarından söz ederek konuşmasına devam eden İsmet Çiğit, sağ sol çatışmaları arasında okuduğuna değindi. İstanbul'da okuduğu dönemde kaldırımların sağ ve sola ayrıldığını söyleyen Çiğit, "Ne sağ kaldırıma ne sol kaldırıma geçtim, hep ortadan yürüdüm. Okul okuttuğu için babama çok kızardım ama faydasını çok gördüm" dedi.





Gazetecilik Zamana Karşı Bir Yarış

İşine ilk olarak spor muhabiri olarak başlayan ve 1986 yılında da genel yayın müdürü olan Çiğit, "Gazeteciliğin iki boyutu vardır, birincisi muhabirlik ikincisi metin yazarlığıdır. Muhabir, haberi doğru ve eksiksiz toplamalıdır. Okuduğunuz gazeteleri yazan tek bir kişi var. Çalıştığım gazetede her harfi her noktayı kendim yazarım. Tek kalemden gazete çıkmalıdır. Gazeteler genel yayın yönetmeninin ruhunu taşır. Zamana karşı bir yarış vardır. Hayatımın her anında haberi nasıl yazacağım, haberde hangi başlığı kullanacağımı düşünürüm" sözleriyle habere verdiği önemi vurguladı.





Gazetenin toplum üzerindeki önemini belirten İsmet Çiğit, "Lütfen gazete okuyun. Okurken kendinizi muhabir olarak görün ve değerlendirin. Genel yayın yönetmeni olsaydınız nasıl başlık atardınız, tüm bunları değerlendirmeniz lazım" diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.





17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen depremde gazetelerin yayınlanamadığını söyleyen Çiğit, "18 Ağustos 1999 Çarşamba günü gazete çıkaramadığım tek gündür" dedi. İsmet Çiğit, "Deprem sonrasında 15 bin kişi ölmüş renkli gazete olmaz siyah beyaz çıkacak dedim ve halkın bunu kabul etmesiyle yedi sekiz tirajla gazeteyi götürdük" diyerek özveriyle gazete çıkarttıklarını belirtti. İsmet Çiğit deprem sonrasında Çadır kentlere, prefabrik yerlere bedavaya gazete dağıttığını ve bu işi karşılıksız yaptığını söyledi.





Deprem anılarını anlatmaya devam eden Çiğit, "Kandıra, depremin olmayacağı tek yer, ailemi oraya götürdüm. Kandıra'nın ücra köşesinde bir köy bakkalı aldığım ürünlerin hepsini maliyetinin yarısına verdi. Bu olaydan sonra bu memlekete ne verebilirim diye düşündüm. İlk büyük yardım Irak'tan Saddam Hüseyin'den gelmiştir, 10 milyon dolar Kızılay Vakfı'na yatırıldı.Vali Kemal Ünal, bu parayı ne yapacağımızı sordu ve mağduriyetin durumuna göre konut yapıldı" dedi. Depremde bile bir ülkede kendini düşünen kurumlar olduğuna değinen Çiğit, "Gazeteci olarak çok fazla sorumluluğumuz var. Çıkar hesabı yapmadan birlikte yaşamayı bilmeliyiz" diyerek gazeteci adaylarına tavsiye verdi.





"Toplum Her Şeyi Gazeteciden Bekliyor"

Hiçbir zaman havuz medyası içerisinde yer almadığını belirten Çiğit, "Eskiden daha rahat gazete yapardık. Toplum her şeyi gazeteciden bekliyor. Zamanlamaya ve doğru haber yapmaya dikkat edilmelidir" dedi. Kâğıt gazeteciliğine inandığını vurgulayan Çiğit, gazeteleri çoğu insanın sakladığını belirtti. Gazetelerin kalıcı belgeler olduğunu söyleyen Çiğit, "Bir gazete çıkarmak emektir, yaşatmak adına gazeteci adaylarının özel bir önem göstermesini rica ediyorum" diyerek cümlelerini bitirdi.



