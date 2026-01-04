GENEL:
Engelsiz Taksi, 2025’te 25 bin vatandaşa ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik hayata geçirdiği “Engelsiz Taksi” hizmetiyle 2025 yılı boyunca önemli bir başarı elde etti. Yıl boyunca sunulan ulaşım desteğinden 25 bin engelli vatandaş faydalandı.

04 Ocak 2026 Pazar 15:05

 ERİŞİLEBİLİR KENT KOCAELİ

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda özellikle tekerlekli sandalye kullanan bireyler için sunulan “Engelsiz Taksi” uygulaması, kent genelinde engelli vatandaşların en temel ihtiyaçlarından biri olan erişilebilir ulaşımı mümkün kılıyor. Hizmet sayesinde engelli bireyler; sağlık, eğitim, spor ve sosyal yaşam başta olmak üzere pek çok alandaki ulaşım ihtiyaçlarını güvenli, konforlu ve zahmetsiz bir şekilde karşılama imkânı buldu.

 

RANDEVU SİSTEMİYLE KESİNTİSİZ VE PLANLI HİZMET

Randevu sistemiyle çalışan Engelsiz Taksi, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde aktif olarak hizmet veriyor. Engelli vatandaşlar, talep ettikleri saatlerde bulundukları adresten alınarak gidecekleri noktaya kadar güvenli bir şekilde ulaştırılıyor. Hizmet kapsamında vatandaşlar; hastanelere, diyaliz merkezlerine, fizik tedavi birimlerine ve eğitim kurumlarına düzenli olarak taşınıyor. Büyükşehir Belediyesi bu ulaşım desteğini 16 adet liftli minibüs ile sağlayarak, erişilebilir ve sürdürülebilir bir sistem oluşturuyor.

 

SAĞLIKTAN SOSYAL YAŞAMA GENİŞ HİZMET AĞI

Engelsiz Taksi hizmeti yalnızca sağlık odaklı ulaşımla sınırlı kalmıyor. Eğitim kurumları, resmi daireler ve sosyal etkinliklere yönelik talepler de bu hizmet kapsamında karşılanıyor. Böylece engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı ulaşım engelleri azaltılırken, sosyal hayata katılımları da güçlendiriliyor.

 

153 ÜZERİNDEN RANDEVU ALINABİLİYOR

Haftanın her günü hizmet veren Engelsiz Taksi’den yararlanmak isteyen vatandaşlar, 24 saat önceden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 153 Çağrı Merkezi üzerinden randevu oluşturarak ulaşım desteğinden faydalanabiliyor.


(Erkan ERENLER)

