Tanker bariyerlere girip makasladı, ardından alev aldı

Kaza, 11.00 sıralarında D100 kara yolu Tavşancıl mevki, Ankara istikametinde meydana geldi. A.D.'nin kullandığı 01 BG 578 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, önce yön levhasına ardından bariyerlere girdi. Makaslayarak durabilen tır da yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tankerde soğutma çalışması yaparken, yaralı sürücü A.D. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada, yol her iki istikamete de kısa süreli trafiğe kapandı. Yola ise yağ döküldü. Kara yolları ekiplerinin dökülen yağı temizlemesinin ardından yol kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.







Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.