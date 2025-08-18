OYAK Çimento İnsan Kaynakları Direktörlüğü Eda Güzeldemir Demiray’a Emanet

İnsan kaynakları alanında küresel ve ulusal çapta 21 yılı aşkın deneyime sahip olan Eda Güzeldemir Demiray, yeni görevinde OYAK Çimento’nun Türkiye’deki İK operasyonlarından sorumlu olacak. Kapasite ve pazar payı açısından Türkiye’nin en büyük çimento şirketi konumunda olan OYAK Çimento, sektördeki güçlü varlığıyla çimento, klinker, agrega, hazır beton, cüruf, kireç, kül ve mermer üretimine kadar uzanan geniş bir faaliyet alanına sahip. Türkiye genelinde 7 entegre, 3 öğütme ve paketleme tesisi ile güçlü bir üretim altyapısına sahip olan OYAK Çimento 59 hazır beton, 5 agrega, 1 kireç ve 1 mermer üretim tesisinde faaliyet gösteriyor. Türkiye’de ayrıca 1 kül tesisi, 2 liman ve bir terminalin de işletmesini başarıyla yürütüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Endüstri ve Organizasyonel Psikolojisi alanında yüksek lisans derecesi bulunan Güzeldemir Demiray, kariyerine Eczacıbaşı Kurumlarında İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak başladı. Ardından Nokia Siemens Networks'te İnsan Kaynakları Müdürü olarak önemli sorumluluklar üstlendi. İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak Shell bünyesinde çalışmaya başlayan Güzeldemir Demiray 13 yılı aşkın süre içerisinde Global İş Değerleyici ve Organizasyonel Tasarım Danışmanı, Ülke İnsan Kaynakları Direktörü ve son olarak Global İnsan Kaynakları Direktörü - Tedarik Zinciri ve Satınalma görevlerini üstlenirken, bu süreç içerisinde ayrıca Shell Emeklilik Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Eda Güzeldemir Demiray, OYAK Çimento’daki yeni görevinden önce Hilti Türkiye'de İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalışıyordu.