Bilişim Fuarı’nda “Yapay Zeka” ve “Girişimcilik” rüzgârı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı, Karamürsel Alp Salonu’nda teknoloji, eğitim ve girişimcilik ekseninde ufuk açıcı panellere ev sahipliği yaptı.

UZMAN İSİMLERLE DOLU YOĞUN PROGRAM

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Kongre Merkezi’nde organize edilen Bilişim Fuarı, gerçekleşen panellerde alanında uzman akademisyenler, teknoloji girişimcileri ve sektör temsilcileri ağırlıyor. “Eğitimin Geleceği: İnsan + Yapay Zekâ İşbirliği” panelinde Moderatör Prof. Dr. Ahmet Kesgin’in yanı sıra Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Dağ, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Doç. Dr. İbrahim Çetin, ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Doğan ve MEB YEĞİTEK Yapay Zekâ Politikaları Koordinatörü Dr. Hüseyin Ulukuz konuşma gerçekleştirdi. “Next Level Türkiye: Oyun Ekonomisinin Yükselişi” panelinde Havva Nur Solhan’ın moderatörlüğünde Octopus CEO’su Emre Yıldız, Tekden Studio COO’su Hande Karagüzel ve Rotate Labs Kurucusu Abdurrahman Koçak yer aldı. “Zeka mı Taklit mi: Yapay Zekânın Sınırları” panelinde ise Dr. Arafat Salih Aydıner’in moderasyonunda Dr. Mehmet Ali Serttaş, Doç. Dr. Muhammed Erkan Karabekmez ve Dr. İbrahim Arı katılım sağladı. Ayrıca Bilişim Vadisi Girişimcilik Danışmanı Serhat Duyar, yeni nesil girişimciliğin yapı taşlarını aktaran özel bir söyleşi gerçekleştirdi.

ANTİK ÇAĞ’DAN BUGÜNE “YAPAY ZEKÂ”

Günün ilk saatlerinde gerçekleşen panelde yapay zekâ tartışmaları felsefi bir zeminden ele alındı. Prof. Dr. Ahmet Dağ, antik filozofların düşünce sistemlerinden aydınlanma dönemine uzanan tarihsel çizginin, 20. yüzyıldaki yapay zekâ fikrinin temellerini hazırladığını belirterek, “Yapay zekâ internetle evlenmeli; insan zekâsıyla teknolojik zekâyı birleştirirsek teknolojik tekillik oluşur” sözleriyle dikkat çekti. Doç. Dr. İbrahim Çetin ise yapay zekânın “insanı aptallaştıracağı” yönündeki tartışmalara değinerek, hesap makinesinden bilgisayara kadar her teknolojik gelişmenin eğitimi daha soyut, daha model odaklı hâle getirdiğini belirtti. “Yapay zekâ ile ilk kez yumurtayı içerden kırmaya başlıyoruz” sözü, salonda ilgi uyandırdı.

GİRİŞİMCİLERE ALTIN ÖĞÜTLER

Oyun ekonomisi panelinde katılımcılar yapay zekâ ile üretilen şarkıları dinleme fırsatı buldu ve sistemlerle doğrudan sohbet ederek teknolojinin sınırlarını deneyimledi. Panellerde ayrıca Türkiye’de geliştirilen yerli yapay zekâ “Kumru”dan bahsedilerek, yerli teknolojilerin yükselişi vurgulandı. Günün son söyleşisinde Serhat Duyar, girişimcilere altın öğütlerde bulundu. Fikirden pazara geçiş sürecinin hızlandırılmasından sürdürülebilir iş modeli kurmaya, liderlik kasını güçlendirmekten dayanıklılık geliştirmeye kadar yeni nesil girişimcilere yön verecek altın kuralları katılımcılarla paylaştı. Ayrıca konuşmanın son dakikalarında Duyar, girişimci dinleyicileri de sahneye davet ederek kendi hikayelerini anlatma fırsatı tanıdı.





(Erkan ERENLER)