Turgut Özal hologram yöntemiyle Bilişim Fuarı’nda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve büyük ilgi gören Kocaeli Bilişim Fuarı, katılımcıları yapay zekâ ile tarihi yolculuğa çıkardı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yapay zekâ ile hazırlanan hologramı katılımcılara farklı bir teknoloji deneyim fırsatı sundu. 

24 Kasım 2025 Pazartesi 09:48

 BİLİŞİM FUARI’NDA TEKNOLOJİ DENEYİMİ BİTMİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı, ikinci gününde de sektörün önde gelen şirketlerinin stantları ve profesyonel isimlerin panel ve oturumları ile hız kesmeden devam ediyor. Çağın teknolojilerini yeniden tanımlayan nitelikli konuşmacıların yanında katılımcıları stantlarda sürpriz etkinlikler bekliyor. Katılımcılar güncel yapay zekâ teknolojilerini deneyimleme fırsatı buluyor.

 

YAPAY ZEKÂ İLE TARİHSEL YOLCULUK

Kocaeli Bilişim Fuarı’nda 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 22 Eylül 1990 tarihinde ODTÜ’de yeni bilgisayar sisteminin işletmeye alınması münasebetiyle yaptığı açılış törenine atıf yapıldı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuara katılım sağlayan Hamle Mühendislik firması tarafından Özal’ın sesli ve görüntülü canlandırması yapay zekâ ile kodlanarak hologram olarak sahnelendi. Dijital çağın teknolojilerinin geldiği seviyeyi kanıtlar nitelikteki bu girişim güzel bir çalışmayı ortaya koyarken büyük beğeni topladı.


(Erkan ERENLER)

Anahtar Kelimeler
BİLİŞİM FUARITurgut Özal
