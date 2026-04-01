Kocaeli'nin fazla suyu Sapanca Gölü'ne gönderiliyor

Kocaeli’yi etkisi altına alan sağanak yağışlar barajları doldurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu sistemle Yuvacık Barajı’ndan bırakılan sular, özel hatla Sapanca Gölü’ne aktarılıyor.

01 Nisan 2026 Çarşamba 11:48

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nün yaptığı çalışma kapsamında, Sapanca Gölü’ne kurulan terfi istasyonu ve iletim hattı üzerindeki vana ve ekipman manevraları ile suyun akış yönü tersine çevrilip, barajdan bırakılan suyun göle aktarılması sağlanıyor. Bu sayede su kaybı önlenirken milyonlarca metreküp su göl sistemine kazandırılıyor ve su miktarı artırılıyor. Uygulama ile Kocaeli’nin içme suyu kaynakları güçlendirilirken, özellikle kurak dönemler için önemli bir rezerv oluşturuluyor. 
 
Günde 120 bin ton su aktarılıyor 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kuraklık dönemlerinde Yuvacık Barajı’nı desteklemek amacıyla Sapanca Gölü’nden su çekiyordu. Bu sayede şehrin içme suyunun önemli bir bölümü karşılanıyordu. 2007 yılında yapılan düzenleme ile aynı pompalar tersine çalışabilir hale getirildi. Böylece aşırı yağışlarla dolan barajdaki fazla su, aynı hat üzerinden Sapanca Gölü’ne geri aktarılmaya başlandı. Hat en son 2014 yılında tersine çalışarak Sapanca Gölü’ne su aktarımı sağlamıştı. Yaklaşık 11 yıl sonra sistem yeniden devreye alınarak pompalar aracılığıyla günde 120 bin ton su Sapanca Gölü’ne ulaştırılıyor. Ayrıca Yuvacık Barajı’nı besleyen alternatif su kaynaklarının da aynı sistem üzerinden Sapanca Gölü’ne yönlendirilmesiyle mevcut su kaynakları daha verimli şekilde değerlendiriliyor.  




