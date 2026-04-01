Roman kahramanları İzmit sokaklarında





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Roman Kahramanları İzmit’te” etkinliği, edebiyatı sokağa taşıyarak her yaştan vatandaşa unutulmaz bir gün yaşattı. İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda gerçekleşen etkinlikte kitapların sevilen karakterleri adeta sayfalardan çıkarak şehirle buluştu. EDEBİYAT KAHRAMANLARIYLA RENKLİ ANLAR



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı “Kütüphanem Kocaeli Ekipleri” bu yıl da Kütüphane Haftası için eğlenceli bir etkinlik takvimi oluşturdu. Motivasyon yemeğiyle başlayan program akışı roman kahramanlarının İzmit sokaklarında vatandaşlarla buluşmasıyla devam etti. Etkinlik kapsamında “Nasreddin Hoca”, “Keloğlan”, “Pinokyo”, “Küçük Prens”, “Feride” ve “Don Kişot” gibi unutulmaz karakterler kostümleriyle İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda dolaştı. Vatandaşlarla sohbet eden kahramanlar, fotoğraf çekimleri ve kısa performanslarla etkinliğe renk kattı.



MİNİ GÖSTERİLER VE TİRATLAR İLGİ GÖRDÜ





Roman kahramanları yalnızca Cumhuriyet Bulvarı’nı güzelleştirmekle kalmadı, karakterlerine özgü tiratları canlandırarak mini drama gösterileri sundu. İzleyiciler, edebiyatın büyülü dünyasını canlı performanslarla deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca kahramanların bizzat vatandaşlarla gerçekleştirdiği anlarda keyifli karelere dönüştü.





“KOCA BİLGE” İLE ANLAMLI YÜRÜYÜŞ





Etkinlik, Kütüphanem Kocaeli’nin yeni maskotu “Koca Bilge” eşliğinde gerçekleştirilen kortej ile başladı. Çocuklar, kitap okumanın önemini anlatan pankartlar taşıyarak keyifli anlar yaşadı. Mini kortejin ardından çocuklar, Cumhuriyet Bulvarı’nı süsleyen dev ağaçların etrafında toplanarak kitap okudu. Doğayla iç içe gerçekleşen bu anlar, etkinliğin en sakin ve anlamlı bölümlerinden biri oldu.









OYUNLAR VE YARIŞMALARLA DOLU BİR GÜN





Etkinlik alanında kurulan “Kütüphanem Kocaeli” standı çevresinde çocuklar çeşitli oyunlar oynadı, roman kahramanlarıyla tanıştı ve soru-cevap yarışmalarına katıldı. Cumhuriyet Bulvarı’ndaki ziyaretçiler de etkinliğe dahil olarak keyifli vakit geçirdi. Gün boyunca süren etkinliklerde eğlence ve edebiyat bir araya gelirken, katılımcılar hem öğrendi hem de eğlenceli anılar biriktirdi.





MOBİL KÜTÜPHANE STANDI KURULDU





Kentin en değerli hazinelerinden biri olan kütüphaneler, kurulan mobil kütüphane standıyla vatandaşlara anlatıldı. Tanıtım standı sayesinde görevli personeller, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri hakkında vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı. Etkinlik, kütüphanelerin sadece kitap alınan yerler değil, aynı zamanda yaşayan kültür merkezleri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.





